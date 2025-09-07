Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Donald Trump (IMAGO/fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 16:56
  • Donald Trump va fi prezent la finala US Open 2025 dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, programată de la ora 21:00, în direct pe Eurosport 1 și pe platforma de streaming HBO Max.
  • Astfel, Asociația de Tenis din SUA le-a transmis celor din zona media să cenzureze eventualele reacții negative ale fanilor la adresa președintelui american.

Alcaraz și Sinner se întâlnesc în această seară pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam în acest an, iar în tribune va fi prezent și președintele SUA, care a fost invitat de Rolex, unul dintre sponsorii competiției.

Rapid își ia mijlocaș Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul
Citește și
Rapid își ia mijlocaș Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul
Citește mai mult
Rapid își ia mijlocaș Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul

Televiziunile și posturile radio sunt obligate să cenzureze huiduielile adresate lui Trump

Trump a participat la finala turneului de Grand Slam în urmă cu 10 ani, iar sâmbătă un oficial al Casei Albe a transmis că președintele va lua parte la finala din acest an.

În 2015, huiduielile fanilor prezenți pe arenă au fost atât de puternice încât marile agenții de presă internaționale au scris articole despre reacția publicului.

Acum, Asociația de Tenis din SUA a trimis un email către televiziunile și posturile de radio care dețin drepturi de difuzare, cerându-le să cenzureze posibilele reacții negative ale publicului.

„În ceea ce privește transmisiunile, președintele va fi prezentat pe World Feed și Ashe Court Feed în timpul ceremoniei imnului național.

Rugăm toate posturile de radio să se abțină de la a prezenta orice întreruperi sau reacții ca răspuns la prezența președintelui, în orice calitate, inclusiv prin intermediul transmisiunilor ENG (Electronic News Gathering).

Apreciem înțelegerea și cooperarea dumneavoastră”, a transmis Asociația de Tenis în respectivul email, potrivit jurnalistului american Ben Rothenberg, care a scris despre e-mail pe site-ul său.

„În ceea ce privește transmisiunea televizată, președintele va apărea pe fluxul mondial și pe fluxul de pe Ashe Court în timpul ceremoniei de intonare a imnului național.

Rugăm toate posturile de televiziune să se abțină de la difuzarea oricăror întreruperi sau reacții ca răspuns la prezența președintelui în orice calitate”, se arată în e-mailul trimis de Asociația de Tenis din SUA.

Cum a reacționat Carlos Alcaraz la auzul veștii că Trump va fi în tribune

Finala de la US Open 2025 reprezintă a treia întâlnire dintre Sinner și Alcaraz în ultimul act al unui turneu de Grand Slam în acest an. Scorul este 1-1, cu victorie la Roland Garros pentru Alcaraz și la Wimbledon pentru Sinner.

La aflarea veștii că președintele se va afla în tribune, Alcaraz a răspuns:

„Este un privilegiu pentru turneu să aibă președintele prezent, să susțină competiția, să susțină jocul și meciul în sine.

Pentru mine, sincer să fiu, chiar dacă voi juca în fața sa, voi încerca să nu fiu concentrat la acest aspect și să nu mă gândesc la asta.

Nu vreau să fiu tensionat din cauza asta. Dar este minunat pentru tenis să-l aibă pe președinte în tribune la finală”, a declarat Alcaraz, conform essentiallysports.com.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale
Superliga
15:27
CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale
Citește mai mult
CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale
Tensiuni în Turul Spaniei! VIDEO. Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului
Ciclism
14:58
Tensiuni în Turul Spaniei! VIDEO. Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului
Citește mai mult
Tensiuni în Turul Spaniei! VIDEO. Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
FINALA us open donald trump jannik sinner carlos alcaraz cenzura televizuni
Știrile zilei din sport
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Tenis
07.09
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Citește mai mult
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Superliga
07.09
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Citește mai mult
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Superliga
07.09
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Citește mai mult
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Campionatul Mondial
00:06
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Citește mai mult
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:11
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
09:04
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
09:38
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
10:06
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Special
07.09
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Citește mai mult
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Diverse
07.09
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Citește mai mult
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Diverse
07.09
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Citește mai mult
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Nationala
07.09
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 14 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share