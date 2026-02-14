Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat:  „Am dat-o în bară”.  Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€
Foto: Instagram/@ilia_quadg0d_malinin
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat: „Am dat-o în bară". Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€

  • Dublul campion mondial la patinaj artistic Ilia Malinin (21 de ani) a avut o prestație mult sub așteptări la Jocurile Olimpice, după ce a ocupat abia locul 8.

Competiția se desfășoară în Italia, în perioada 6-22 februarie, și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

Ilia Malinin, după ce a ocupat locul 8: „Am dat-o în bară”

La proba de patinaj artistic de la JO de la Milano-Cortina, care a avut loc vineri, dublul campion mondial din 2024 și 2025, Ilia Malinin, care era și marele favorit la câștigarea medaliei de aur, a ocupat abia locul 8.

Americanul a terminat cu 156,33 puncte în programul liber, acolo unde a căzut surprinzător de două ori, și 264,49 puncte în total, fiind o prestație mult sub așteptările sale.

Ilia Malinin a oferit și o reacție cu privire la evoluția sa.

Am dat-o în bară. Sincer, ăsta a fost primul lucru care mi-a venit în minte. Nu se poate să se fi întâmplat asta. M-am pregătit tot sezonul și eram atât de încrezător în programul meu, atât de încrezător în tot. Nu am cuvinte.

Cu siguranță nu este o senzație plăcută. M-am antrenat atâția ani, m-am pregătit pentru acest moment, și sincer, totul a trecut atât de repede.

Nu am avut timp să procesez ce să fac sau altceva. Totul se întâmplă atât de repede.

Presiunea Jocurilor Olimpice te afectează cu adevărat. Oamenii spun că există un blestem olimpic, că favoritul la medalia de aur olimpică va patina întotdeauna prost la Jocurile Olimpice. Așa se întâmplă.

Presiunea este ireală. Nu este deloc ușor, sunt totuși mândru că am reușit să ajung la final”, a declarat Ilia Malinin, conform theguardian.com.

  • Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov.
  • Acesta a terminat cu 291,58 puncte, fiind cel mai bun rezultat din carieră
  • Astfel, Kazahstan a obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă.

VIDEO. Ilia Malinin, la proba de patinaj artistic

Controversă privind prețurile de la JO

Vineri, în timpul probei de patinaj artistic, postarea unui fan a devenit virală pe rețelele de socializare, creând o adevărată controversă privind prețurile de la Jocurile Olimpice.

Acesta a încărcat o fotografie cu priveliștea pe care o avea din locul unde stătea, mai exact din primul rând. Vederea lui era blocată de o balustradă.

În postarea de pe rețelele de socializare, acel fan a scris: „Aceasta este priveliștea mea de 780 de euro (n.r. - 3.970 de lei), ce naiba”.

O altă spectatoare a fost nemulțumită de faptul că vederea de pe rândul din față din categoria C (cel mai ieftin) era pe jumătate blocată de afișele Jocurilor Olimpice, conform gazzetta.it.

Prețurile biletelor de la JO:

  • 750 de euro pentru biletele de categoria A
  • 550 de euro pentru biletele de categoria B
  • 280 de euro pentru biletele de categoria C

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Jocurile Olimpice patinaj artistic milano-cortina ilia malinin
