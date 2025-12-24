Cine e noul șef la ANS Ilie Bolojan a acceptat demisia lui Bogdan Matei

Ilie Bolojan, premierul României, a semnat, astăzi, demisia președintelui ANS, Bogdan Matei.

Agenția Națională pentru Sport va fi condusă, temporar, de vicepreședintele Thomas-Răzvan Moldovan.

Tensiunea este ridicată în cadrul ANS, după ce DNA a luat atitudine față de raportul realizat de Curtea de Conturi.

Ilie Bolojan a acceptat demisia lui Bogdan Matei de la șefia ANS

Ilie Bolojan, premierul României, a semnat actul de demitere la cerere al lui Bogdan Matei din funcția de președinte al ANS.

Fostul conducător al Agenției Naționale pentru Sport a motivat retragerea prin dorința de a se dedica în totalitate familiei.

De pe data de 28 decembrie, ANS va fi condusă, în calitate de interimar, de Thomas-Răzvan Moldovan, cel care ocupa, până în prezent, funcția de vicepreședinte.

„Art. 1 - La data de 28 decembrie 2025, domnul Constantin-Bogdan Matei se eliberează, la cerere, din fucția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport.

Art. 2 - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Thomas-Răzvan Moldovan, vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuțiile de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport, până la numirea conducătorului insituției, în condițiile legii”, se arată în decizia prim-ministrului României, conform gsp.ro.

Constantin Bogdan Matei preluase funcția de conducere a ANS, de la Elisabeta Lipă, în ianuarie.

Bogdan Matei: „Aleg familia!”

Fostul președinte ANS și-a anunțat demisia în urmă cu o săptămână, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine și le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Bogdan Matei, pe Facebook.

DNA a intervenit pentru premierile necuvenite din 2021 și 2024

DNA a intervenit în urma raportului realizat de auditorii Curții de Conturi, legat de premierile necuvenite în urma performanțelor olimpice din 2021 și 2024.

Curtea de Conturi a constatat premieri necuvenite în valoare de 2.8 milioane de euro oferite unor angajați din Ministerul Sportului, în prezent Agenția Națională pentru Sport.

Premiile au fost propuse și aprobate în timpul mandatului de ministru al sportului al lui Eduard Novak și în cel al Elisabetei Lipă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport