Cine e noul șef la ANS Ilie Bolojan a acceptat demisia lui Bogdan Matei
Constantin Bogdan Matei FOTO: Facebook
Diverse

Cine e noul șef la ANS Ilie Bolojan a acceptat demisia lui Bogdan Matei

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 20:50
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 20:51
  • Ilie Bolojan, premierul României, a semnat, astăzi, demisia președintelui ANS, Bogdan Matei.
  • Agenția Națională pentru Sport va fi condusă, temporar, de vicepreședintele Thomas-Răzvan Moldovan.

Tensiunea este ridicată în cadrul ANS, după ce DNA a luat atitudine față de raportul realizat de Curtea de Conturi.

Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider”
Citește și
Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider”
Citește mai mult
Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider”

Ilie Bolojan a acceptat demisia lui Bogdan Matei de la șefia ANS

Ilie Bolojan, premierul României, a semnat actul de demitere la cerere al lui Bogdan Matei din funcția de președinte al ANS.

Fostul conducător al Agenției Naționale pentru Sport a motivat retragerea prin dorința de a se dedica în totalitate familiei.

De pe data de 28 decembrie, ANS va fi condusă, în calitate de interimar, de Thomas-Răzvan Moldovan, cel care ocupa, până în prezent, funcția de vicepreședinte.

„Art. 1 - La data de 28 decembrie 2025, domnul Constantin-Bogdan Matei se eliberează, la cerere, din fucția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport.

Art. 2 - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Thomas-Răzvan Moldovan, vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuțiile de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport, până la numirea conducătorului insituției, în condițiile legii”, se arată în decizia prim-ministrului României, conform gsp.ro.

Constantin Bogdan Matei preluase funcția de conducere a ANS, de la Elisabeta Lipă, în ianuarie.

Bogdan Matei: „Aleg familia!”

Fostul președinte ANS și-a anunțat demisia în urmă cu o săptămână, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine și le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Bogdan Matei, pe Facebook.

DNA a intervenit pentru premierile necuvenite din 2021 și 2024

DNA a intervenit în urma raportului realizat de auditorii Curții de Conturi, legat de premierile necuvenite în urma performanțelor olimpice din 2021 și 2024.

Curtea de Conturi a constatat premieri necuvenite în valoare de 2.8 milioane de euro oferite unor angajați din Ministerul Sportului, în prezent Agenția Națională pentru Sport.

Premiile au fost propuse și aprobate în timpul mandatului de ministru al sportului al lui Eduard Novak și în cel al Elisabetei Lipă.

Citește și

„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano
Jocurile Olimpice
19:11
„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano
Citește mai mult
„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano
Rapidul lui Copos, radiat Societatea care a adus ultimul titlu în Giulești  nu mai există la Registrul Comerțului
Superliga
17:42
Rapidul lui Copos, radiat Societatea care a adus ultimul titlu în Giulești nu mai există la Registrul Comerțului
Citește mai mult
Rapidul lui Copos, radiat Societatea care a adus ultimul titlu în Giulești  nu mai există la Registrul Comerțului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
demisie ANS ilie bolojan Constantin Bogdan Matei
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 37 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share