Ilie Drăgan nu renunță Încă două procese pentru a-l răsturna pe Răzvan Burleanu de la șefia FRF
Ilie Drăgan a fost luat pe sus de bodyguarzi la Adunarea Generală a FRF
Ilie Drăgan nu renunță Încă două procese pentru a-l răsturna pe Răzvan Burleanu de la șefia FRF

Publicat: 03.04.2026, ora 09:01
Actualizat: 05.04.2026, ora 00:58
  • Alegerile de la Federația Română de Fotbal, desfășurate pe 18 martie, continuă să fie contestate în instanță.
  • La două săptămâni de la scrutinul câștigat de Răzvan Burleanu, contracandidatul său, Ilie Drăgan, a deschis două noi procese prin care încearcă să anuleze rezultatul alegerilor.

Reprezentantul juridic al lui Ilie Drăgan, Mareș Plăcintă, a explicat pentru GOLAZO.ro strategia juridică.

Ilie Drăgan continuă lupta pentru răsturnarea lui Răzvan Burleanu

Prima acțiune este una privind constatarea caracterului discriminatoriu al modului în care s-a desfășurat Adunarea Generală a FRF.

Potrivit juristului, Ilie Drăgan, managerul clubului 3 Kids Sport, contestă faptul că nu a fost tratat egal cu adversarul său în cursa pentru șefia FRF.

„Nu i s-a permis să vorbească, deși avea calitatea de candidat. S-a încercat excluderea lui din Adunarea Generală. În același timp, nu i s-a permis să fie reprezentat de către mine, deși aveam procură”, a declarat Plăcintă.

Acesta susține că accesul i-a fost refuzat pe motiv că nu figura pe lista de invitați, în ciuda faptului că oficialii FRF ar fi fost informați despre mandatul său de reprezentare.

Juristul Mareș Plăcintă este mandatar al lui Ilie Drăgan și consilier juridic al clubului 3 Kids Sport Juristul Mareș Plăcintă este mandatar al lui Ilie Drăgan și consilier juridic al clubului 3 Kids Sport
Juristul Mareș Plăcintă este mandatar al lui Ilie Drăgan și consilier juridic al clubului 3 Kids Sport

Mai mult, echipa lui Drăgan reclamă o diferență majoră de tratament între candidați: „Domnul Burleanu a vorbit 45 de minute despre ce a făcut și ce va face, iar contracandidatul său nu a avut dreptul nici măcar să-și expună ideile principale.

Vrem să se constate că a existat discriminare, că a fost aplicat un tratament total diferit între candidați, demersuri care ne vor ajuta ulterior în cadrul procesului pentru anularea hotărârii Adunării Generale”.

Al doilea proces: suspiciuni de incompatibilitate

Al doilea demers vizează constatarea unei incompatibilități care ar putea afecta validitatea întregii Adunări Generale.

În centrul acuzațiilor se află Paul Ciucur, cel care a condus Comisia de verificare a dosarelor candidaților la alegerile FRF din 18 martie.

Potrivit lui Mareș Plăcintă, Paul Ciucur ar fi incompatibil deoarece este simultan membru în cadrul Comisiei de audiere a Agenției Naționale Anti-Doping, situație interzisă de lege.

„O comisie incompatibilă conduce automat la anularea actelor emise, inclusiv a Adunării Generale a FRF. Această comisie a validat dosarul domnului Burleanu, deși nu mai avea dreptul să candideze.

Am făcut o sesizare la ANAD, dar nu am primit momentan niciun răspuns. Ni s-a comunicat doar că s-a trimis către președintele Comisiei de audiere în vederea investigării și efectuării demersurilor legale și dacă se impune ulterior să ia anumite decizii”, susține consilierul juridic.

În paralel cu aceste demersuri, Ilie Drăgan a deschis și o acțiune de tip ordonanță președințială prin care solicită suspendarea lui Răzvan Burleanu din funcția de președinte până la soluționarea definitivă a cauzelor privind anularea Adunării Generale.

Primul termen în acest dosar a fost stabilit pentru 21 aprilie.

„Prin ordonanța președințială solicităm suspendarea domnului Burleanu din funcția de președinte al FRF până se soluționează cererea privind anularea Adunării Generale și totodată dosarul de la TAS”, consilierul lui Ilie Drăgan.

