„Nu demisionez! Nu plec din FRF!” Mihai Stoichiță respinge scenariul că venirea lui Hagi îl scoate în decor. Anunță ce rol va avea Mircea Lucescu

În ultimele zile, a circulat tot mai insistent informația că Mihai Stoichiță ar urma să plece din FRF odată cu instalarea ca selecționer a lui Gică Hagi

Stoichiță a vorbit pe această temă cu GOLAZO.ro. „Să demisionez? În nici un caz, deși și dacă aș pleca aș avea unde să mă duc!”

FRF a anunțat joi finalul mandatului lui Mircea Lucescu ca selecționer. Va urma Gică Hagi pe banca tricolorilor, mutare care va fi anunțată oficial săptămâna viitoare. Această numire va produce schimbarea întregului staff al echipei naționale.

Mai mult, în ultima perioadă a prins contur tot mai mult următorul scenariu: Gică Hagi nu-l dorește pe Mihai Stoichiță ca director tehnic și acesta din urmă ar urma să plece din Federație.

Domnule Stoichiță, ce faceți, plecați de la Federație?

Să plec? De ce?

Păi, au apărut tot mai des informații…

Știi unde am fost eu acum?

L-ați vizitat pe Mircea Lucescu la spital.

Exact, împreună cu președintele Federației. Și mă bucur enorm că Răzvan Burleanu i-a făcut o propunere de a continua alături de noi la FRF.

„Eu merg la meciuri doar la Csikszereda?”

Stați că ajungem și la Lucescu, dar să lămurim situația dumneavoastră. Plecați la Csikszereda, că ați tot fost văzut acolo?!

Eu mă duc doar la Csikszereda la meciuri? Eu merg peste tot. Da, sunt prieten cu domnul Szondi, de la Csikszereda, dar la fel sunt și cu Argăseală, Varga, Rotaru și alții, pe la alte cluburi.

Circulă informația că Hagi n-ar dori să colaboreze cu dumneavoastră, informație pe care și eu am primit-o de la cineva din lumea fotbalului.

A declarat Gică treaba asta? Sau alții aruncă pe piață supoziția asta fiindcă au un interes?

„Discuțiile despre plecarea mea din FRF sunt lansate de unii care au un interes să nu mai fiu eu aici”

Dumneavoastră ați vorbit cu Hagi pe această temă?

Nu, n-am vorbit. Ar fi rușinos pentru mine să merg la Gică să-l întreb ceva legat de acest subiect. Dar din câte bănuiesc eu, dacă va fi Hagi varianta aleasă, pentru că vineri avem ședința Comisiei Tehnice, atunci el vine ca selecționer al echipei naționale.

Răzvan Burleanu v-a transmis ceva, că ați urma să nu continuați la FRF?

Să mă duc eu la el să vorbim dacă nu s-a pus în discuție așa ceva? V-am spus, aceste discuții sunt lansate intenționat de unii care probabil își doresc să nu mai fiu eu aici.

Ca să lămurim, deci nu plecați de la FRF?

Ca să lămurim: nu plec, nu demisionez, în nici un caz. Deși…

Mihai Stoichiță FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

„Lucescu ar urma să fie un fel de supervizor pentru antrenorii loturilor naționale”

Deși?

Și dacă aș pleca, tot aș avea unde să mă duc să lucrez. Fie ca antrenor, să-mi reiau cariera, fie ca director tehnic.

Spuneți-mi cum l-ați găsit pe Mircea Lucescu?

Era bine. Vineri se externează și m-am bucurat enorm că Răzvan Burleanu l-a ofertat să continue în FRF, așa cum ți-am zis.

Ce anume să facă?

Să fie un fel de supervizor pentru antrenorii de la loturi. Să se ocupe de dezvoltarea lor, aceștia să apeleze pentru sfaturi, pentru orice la unul precum Lucescu, de a cărui experiență trebuie să profităm.

Și Lucescu și-a dat acordul?

Răzvan i-a propus, Mircea n-a zis nu. Această decizie, de a-l oferta pe Lucescu pentru un nou rol mi se pare una dintre cele mai înțelepte decizii. Chiar i-am zis lui Mircea: vineri te externezi, vezi că duminică vin să te iau să mergem la meci în Giulești, la Rapid - U Cluj. A început să râdă.

Apropo de meciuri pe stadion, cred că sunteți persoana din FRF care vede cele mai multe meciuri din tribună…

„Când aveți timp, să analizați ce rezultate s-au obținut în ultimii 8-9 ani”

Notează la ce meciuri o să merg zilele acestea. Sâmbătă mă duc la Mioveni, la FC Argeș - Dinamo, duminică merg în Giulești, iar luni după-amiază merg la Petrolul - Csikszereda, că tot zic unii că mă duc doar la meciurile lui Csikszereda. Nu știu dacă știți, în acest sezon cred că am fost la toate meciurile Petrolului de pe teren propriu.

Bun, mulțumesc pentru dialog!

Ar mai fi ceva de spus, știi ce performanță a obținut fotbalul românesc la nivel de juniori zilele trecute?

Da, ne-am calificat la Campionatul Mondial cu generația U17, a fost știre pe GOLAZO.ro.

Bravo! Vă felicit că ați alocat spațiu. Când aveți timp să faceți o analiză, ce s-a reușit la nivel de echipe naționale, juniori, tineret, seniori, în ultimii 8-9 ani.

9 ani au trecut de când Mihai Stoichiță, care luna viitoare va împlini 72 de ani, a fost numit director tehnic al FRF, funcție pe care a preluat-o la 1 februarie 2017

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport