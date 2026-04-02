Mandatul lui Burleanu va fi contractul lui Hagi Înțelegerea cu noul selecționer va avea scadența în primăvara lui 2030, când expiră și al 4-lea mandat al șefului FRF
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 17:26
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 17:40
  • Gheorghe Hagi (61 ani) va fi instalat săptămâna viitoare ca antrenor al echipei naționale. El revine după aproape 25 de ani pe banca tricolorilor.
  • Care e singura condiție în care contractul „Regelui’ se va prelungi automat dincolo de terminarea actualului mandat de președinte pe care Burleanu tocmai l-a câștigat, în rândurile de mai jos.

Lucescu s-a despărțit oficial astăzi de echipa națională, în calitate de selecționer, dar postul nu va rămâne liber decât câteva zile.

„Nu demisionez! Nu plec din FRF!” Mihai Stoichiță respinge scenariul că venirea lui Hagi îl scoate în decor. Anunță ce rol va avea Mircea Lucescu
Cel mult o săptămână, fiindcă FRF are deja un acord de principiu cu Gică Hagi, însă trebuie parcurse doar anumiți pași procedurali:

  • Vineri va avea loc ședința Comisiei Tehnice, prezidată de Mihai Stoichiță, în care propunerea celor prezenți va fi înaintată către Comitetul Executiv
  • Luni sau marți, Comitetul Executiv va valida propunerea Comisiei Tehnice și apoi îl va însărcina pe Burleanu cu misiunea de a negocia cu Hagi
  • Burleanu și Hagi vor bate palma și oficial și se va semna contractul
  • Spre finalul săptămânii viitoare, Hagi va fi prezentat oficial, într-o conferință de presă, ca selecționer al României

Durata contractului lui Hagi cu FRF nu va fi pe 10 ani, așa cum a circulat informația în spațiul public. Burleanu îi va propune o înțelegere pe 4 ani, în care practic vor fi următoarele competiții sigure:

  • Liga Națiunior 2026, care se va juca în toamna lui 2026
  • Preliminariile + play-off CE 2028, în toamna lui 2027-primăvara lui 2028
  • Liga Națiunilor 2028, în toamna lui 2028
  • Preliminariile + play-off CM 2030, în toamna lui 2029 - primăvara lui 2030

Ideea lui Burleanu a fost să-i propună lui Hagi două cicluri complete, în care Hagi să încerce la final să readucă România la un Mondial, după o absență de peste 30 de ani!

În plus, Burleanu a mai avut un argument, conform celor din FRF, atunci când a gândit un contract pe 4 ani. Se va suprapune cu mandatul lui de șef la Casa Fotbalului. Burleau tocmai ce a câștigat al 4-lea mandat, pe 18 martie, unde a luat aproape 98% dintre voturi: 258 din 264!

Dacă Hagi va fi măcar la barajul pentru Mondialul de peste 4 ani, atunci contractul lui va fi activ până la final de martie 2030, lună în care va expira și președinția actuală a lui Burleanu.

Singura variantă în care Hagi va avea un contract peste mandatul președintelui Federației va fi aceea în care Gică va califica naționala la Campionatul Mondial din 2030, care va fi găzduit de Spania, Maroc și Portugalia. Caz în care, contractul lui se va prelungi automat până cel puțin în iulie 2030, pentru a acoperi și perioada turneului final.

Debutul va fi cu Georgia, primul meci oficial va fi cu Suedia

Pentru Hagi, debutul în acest mandat de selecționer va fi pe 2 iunie, într-o partidă de verificare. Adversară: Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

România va mai disputa apoi o altă partidă amicală, pe 5 sau 6 iunie, adversarul urmând să fie stabilit ulterior.

Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor. De fapt, atunci, România va avea 4 meciuri în decurs de doar 10 zile:

  • 25 septembrie: Suedia - România
  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 2 octombrie: Polonia - România
  • 5 octombrie: România - Suedia

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Fost jucător de națională, suspendat  pentru pariuri FRF a sancționat și un delegat: „De mic copil am avut conturi la pariuri”
„Mă vedeau ca pe un sac de bani” Povestea incredibilă a românului care antrenează în Africa » A fost răpit de o grupare teroristă
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Se va califica FCSB în cupele europene?

