Gheorghe Hagi (61 ani) va fi instalat săptămâna viitoare ca antrenor al echipei naționale. El revine după aproape 25 de ani pe banca tricolorilor.

Care e singura condiție în care contractul „Regelui’ se va prelungi automat dincolo de terminarea actualului mandat de președinte pe care Burleanu tocmai l-a câștigat, în rândurile de mai jos.

Lucescu s-a despărțit oficial astăzi de echipa națională, în calitate de selecționer, dar postul nu va rămâne liber decât câteva zile.

Cel mult o săptămână, fiindcă FRF are deja un acord de principiu cu Gică Hagi, însă trebuie parcurse doar anumiți pași procedurali:

Vineri va avea loc ședința Comisiei Tehnice, prezidată de Mihai Stoichiță, în care propunerea celor prezenți va fi înaintată către Comitetul Executiv

Luni sau marți, Comitetul Executiv va valida propunerea Comisiei Tehnice și apoi îl va însărcina pe Burleanu cu misiunea de a negocia cu Hagi

Burleanu și Hagi vor bate palma și oficial și se va semna contractul

Spre finalul săptămânii viitoare, Hagi va fi prezentat oficial, într-o conferință de presă, ca selecționer al României

Durata contractului lui Hagi cu FRF nu va fi pe 10 ani, așa cum a circulat informația în spațiul public. Burleanu îi va propune o înțelegere pe 4 ani, în care practic vor fi următoarele competiții sigure:

Liga Națiunior 2026, care se va juca în toamna lui 2026

Preliminariile + play-off CE 2028, în toamna lui 2027-primăvara lui 2028

Liga Națiunilor 2028, în toamna lui 2028

Preliminariile + play-off CM 2030, în toamna lui 2029 - primăvara lui 2030

Ideea lui Burleanu a fost să-i propună lui Hagi două cicluri complete, în care Hagi să încerce la final să readucă România la un Mondial, după o absență de peste 30 de ani!

În plus, Burleanu a mai avut un argument, conform celor din FRF, atunci când a gândit un contract pe 4 ani. Se va suprapune cu mandatul lui de șef la Casa Fotbalului. Burleau tocmai ce a câștigat al 4-lea mandat, pe 18 martie, unde a luat aproape 98% dintre voturi: 258 din 264!

Dacă Hagi va fi măcar la barajul pentru Mondialul de peste 4 ani, atunci contractul lui va fi activ până la final de martie 2030, lună în care va expira și președinția actuală a lui Burleanu.

Singura variantă în care Hagi va avea un contract peste mandatul președintelui Federației va fi aceea în care Gică va califica naționala la Campionatul Mondial din 2030, care va fi găzduit de Spania, Maroc și Portugalia. Caz în care, contractul lui se va prelungi automat până cel puțin în iulie 2030, pentru a acoperi și perioada turneului final.

Debutul va fi cu Georgia, primul meci oficial va fi cu Suedia

Pentru Hagi, debutul în acest mandat de selecționer va fi pe 2 iunie, într-o partidă de verificare. Adversară: Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

România va mai disputa apoi o altă partidă amicală, pe 5 sau 6 iunie, adversarul urmând să fie stabilit ulterior.

Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor. De fapt, atunci, România va avea 4 meciuri în decurs de doar 10 zile:

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

