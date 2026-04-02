Arena Națională, concesionată? Ciprian Ciucu, anunț important despre cel mai mare stadion al țării: „Statul nu este cel mai bun administrator”

Ciprian Ciucu (48 de ani), Primarul General al Bucureștiului, a anunțat că va organiza o ședință pentru a găsi cea mai bună soluție referitor la forma de administrare a Arenei Naționale.

Edilul a vorbit și despre costurile pe care Primăria le-a suportat pentru întreținerea Arenei Naționale, dar și despre încasările pe care le-a produs cel mai mare stadion al țării.

Ciprian Ciucu ia în calcul să concesioneze Arena Națională

Ședința pe care a inițiat-o Ciprian Ciucu va fi organizată chiar la Arena Națională, fiind invitați reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, ai Ligii Profesioniste, dar și a mai multor organizatori mari de evenimente din țară.

Ciucu a anunțat că ia în calcul chiar să concesioneze Arena, afirmând că statul nu este cel mai bun administrator.

Mai mult, acesta a anunțat că vrea să inițieze un program predictibil prin care Arena Națională să atragă mai multe evenimente sportive, dar și concerte, care să asigure un buget prin care să fie acoperite cheltuielile.

Referitor la balanța dintre pierderi și încasări, Ciucu a spus că Arena Națională a necesitat investiții de 29.000.000 lei anul trecut, în timp ce încasările au fost de doar 9.500.000 lei, o treime din costuri.

Ciprian Ciucu a propus mai multe variante pentru viitorul Arenei Naționale:

Arena să rămână în administrarea unei structuri dedicate a Primăriei București.

Stadionul să fie concesionat, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze.

Dezvoltarea unei asocieri în participațiune, tot transparent și competitiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanța, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.

Ce a transmis Ciprian Ciucu

„Arena Națională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureștiului este subutilizată și, din păcate, produce pierderi bugetare importante. De exemplu, anul trecut întreținerea și reparațiile ne-au costat cumulat cca. 29.000.000 lei. Încasările au fost de cca. 9.500.000 lei, aproximativ o treime din costuri.

Ca primar general sunt dator să caut soluția optimă pentru a reduce aceste cheltuieli și să menținem Arena Națională în cea mai bună formă pentru a putea găzdui evenimente sportive importante, dar și spectacole precum concertele sau festivalurile mari.

De aceea, mâine organizăm o dezbatere, chiar la Arena Națională, la care am invitat mai mulți factori interesați printre care FRF, LPF, organizatorii mari de evenimente din țară despre care ar fi cea mai bună formă de administrare.

Cum statul nu este cel mai bun administrator, vom evalua mai multe opțiuni, astfel încât arena să beneficieze de un program predictibil peste an, dar să și atragem mari evenimente sportive și concerte care să-i asigure un buget care să acopere cheltuielile și, de ce nu, să ne aducă un profit.

Vom explora mai multe opțiuni: (1) să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB, (2) să fie concesionată, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze, (3) să dezvoltăm o asociere în participațiune, tot transparent și competitiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanță, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.

Discuția se va desfășura cu prezența jurnaliștilor interesați”, a transmis Ciprian Ciucu.

