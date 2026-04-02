Arena Națională, concesionată? Ciprian Ciucu, anunț important despre cel mai mare stadion al țării: „Statul nu este cel mai bun administrator"
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 19:29
  • Ciprian Ciucu (48 de ani), Primarul General al Bucureștiului, a anunțat că va organiza o ședință pentru a găsi cea mai bună soluție referitor la forma de administrare a Arenei Naționale.

Edilul a vorbit și despre costurile pe care Primăria le-a suportat pentru întreținerea Arenei Naționale, dar și despre încasările pe care le-a produs cel mai mare stadion al țării.

Primi pași pentru finala Europa League FRF vrea ca meciul pentru trofeu să se joace la București. Ce s-a întâmplat azi la Palatul Victoria
Citește și
Primi pași pentru finala Europa League FRF vrea ca meciul pentru trofeu să se joace la București. Ce s-a întâmplat azi la Palatul Victoria
Citește mai mult
Primi pași pentru finala Europa League FRF vrea ca meciul pentru trofeu să se joace la București. Ce s-a întâmplat azi la Palatul Victoria

Ciprian Ciucu ia în calcul să concesioneze Arena Națională

Ședința pe care a inițiat-o Ciprian Ciucu va fi organizată chiar la Arena Națională, fiind invitați reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, ai Ligii Profesioniste, dar și a mai multor organizatori mari de evenimente din țară.

Ciucu a anunțat că ia în calcul chiar să concesioneze Arena, afirmând că statul nu este cel mai bun administrator.

Mai mult, acesta a anunțat că vrea să inițieze un program predictibil prin care Arena Națională să atragă mai multe evenimente sportive, dar și concerte, care să asigure un buget prin care să fie acoperite cheltuielile.

Referitor la balanța dintre pierderi și încasări, Ciucu a spus că Arena Națională a necesitat investiții de 29.000.000 lei anul trecut, în timp ce încasările au fost de doar 9.500.000 lei, o treime din costuri.

Ciprian Ciucu a propus mai multe variante pentru viitorul Arenei Naționale:

  • Arena să rămână în administrarea unei structuri dedicate a Primăriei București.
  • Stadionul să fie concesionat, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze.
  • Dezvoltarea unei asocieri în participațiune, tot transparent și competitiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanța, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.

Ce a transmis Ciprian Ciucu

„Arena Națională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureștiului este subutilizată și, din păcate, produce pierderi bugetare importante. De exemplu, anul trecut întreținerea și reparațiile ne-au costat cumulat cca. 29.000.000 lei. Încasările au fost de cca. 9.500.000 lei, aproximativ o treime din costuri.

Ca primar general sunt dator să caut soluția optimă pentru a reduce aceste cheltuieli și să menținem Arena Națională în cea mai bună formă pentru a putea găzdui evenimente sportive importante, dar și spectacole precum concertele sau festivalurile mari.

De aceea, mâine organizăm o dezbatere, chiar la Arena Națională, la care am invitat mai mulți factori interesați printre care FRF, LPF, organizatorii mari de evenimente din țară despre care ar fi cea mai bună formă de administrare.

Cum statul nu este cel mai bun administrator, vom evalua mai multe opțiuni, astfel încât arena să beneficieze de un program predictibil peste an, dar să și atragem mari evenimente sportive și concerte care să-i asigure un buget care să acopere cheltuielile și, de ce nu, să ne aducă un profit.

Vom explora mai multe opțiuni: (1) să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB, (2) să fie concesionată, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze, (3) să dezvoltăm o asociere în participațiune, tot transparent și competitiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanță, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.

Discuția se va desfășura cu prezența jurnaliștilor interesați”, a transmis Ciprian Ciucu.

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Citește și

Cristian Geambașu Cei care ne refuză
Opinii
19:01
Cristian Geambașu Cei care ne refuză
Citește mai mult
Cristian Geambașu Cei care ne refuză
De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham
Campionate
18:28
De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham
Citește mai mult
De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
STADION Primaria Capitalei arena nationala ciprian ciucu
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
