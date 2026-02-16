DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul ialomițenilor, a vorbit despre eșecul în fața fostei sale echipe.

În ciuda înfrângerii de pe Arena Națională, Niculescu s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor săi și a ținut să o laude pe Dinamo pentru victorie.

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0 . Claudiu Niculescu: „Important este că ne-am luptat”

„Am întâlnit un adversar cu mare calitate. Dinamo ne-a presat, n-am mai reușit să ieșim din presingul lor și așa au apărut ocaziile.

Mi-aș fi dorit mai mult, dar trebuie să recunosc că victoria lui Dinamo este meritată.

Important este că ne-am luptat cu armele noastre timp de 90 de minute.

Dinamo are jucători cu mare calitate, care, la un moment dat, fac diferența. Mi-am felicitat jucătorii în vestiar, trebuie să ridice capul din pământ pentru că de mâine ne întoarcem la treabă.

Avem un program greu, jucăm cu primele patru clasate în ultimele patru etape”, a declarat Claudiu Niculescu la Prima Sport.

Dinamo are față de campioană. Cred că bătălia se va da între Craiova, Dinamo și Rapid. Să nu uităm de FCSB, că are șanse de calificare în play-off. Ar fi interesant un play-off cu toate aceste echipe. Claudiu Niculescu, antrenor Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu: „Nu vreau să vorbesc de arbitraj”

Tehnicianul celor de la Unirea Slobozia a fost întrebat și despre faza din minutul 66, când Carnat a fost foarte aproape să profite de o eroare de comunicare între Boateng și Roșca.

Cu poarta goală, jucătorul ialomițenilor a șutat de la aproximativ 30 de metri, însă portarul „câinilor” a scos in extremis din apropierea liniei porții.

„Nu pot să-mi dau seama dacă a intrat mingea, asta nu e treaba mea. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Arbitrajul a fost echidistant. N-aș putea să spun că e frustrare. Dinamo a avut ocazii destule în partea secundă”, a adăugat Niculescu.

În urma acestui eșec, Unirea Slobozia este pe locul 14, poziție de baraj, cu 24 de puncte.

