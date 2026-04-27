„E unul dintre cei mai buni!” Ilie Dumitrescu, uimit după Dinamo - Rapid » Pe cine a remarcat: „Aduce un plus extraordinar”

Ilie Dumitrescu FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Publicat: 27.04.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 11:41
  • Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost internațional român, a spus că Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor”, este unul dintre cei mai buni antrenori din Superliga.

Dinamo a urcat pe locul 4, cu 34 de puncte, și rămâne în lupta pentru un loc în cupele europene. Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte, cu patru etape rămase de disputat.

Dinamo - Rapid 3-1. Ilie Dumitrescu, impresionat de Kopic: „Unul dintre cei mai buni din Superliga”

După meci, Ilie Dumitrescu a analizat felul în care cei doi antrenori au gestionat partida și l-a remarcat pe Zeljko Kopic.

„A fost un duel tactic interesant. Costel Gâlcă a mutat foarte bine în minutul 46, a renunțat la un închizător, la Grameni, și l-a băgat pe Talisson, a trecut într-un 4-2-3-1 și vreo 10 minute echipa era mai bună. Dar aici a intervenit Kopic, care, din punctul meu de vedere, e unul dintre cei mai buni antrenori din Superliga.

L-a băgat pe Musi în locul lui Duțu, cu Soro în locul lui Gnahore, a trecut în sistemul în care echipa asta dă cel mai bun randament. E un antrenor care a fost la câteva minute să joace o finală de Cupă, e foarte greu să mai gestionezi ultimele minute, indiferent câtă experiență ai.

Se vede că, în echipa asta, indiferent de moment, el aduce un plus extraordinar, mai ales mental. Modul cum rezolvă și cum gestionează momentele astea complicate.

Să pierzi o semifinală în minutul 118 și să ai o evoluție la nivelul ăsta, să schimbi sistemele... Cum a mutat în seara asta, cum a trecut peste orice dificultate...”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Ilie Dumitrescu a vorbit și despre posibilitatea ca Zeljko Kopic să plece de la Dinamo.

„Ar fi o mare pierdere. Cine ar semna cu Kopic ar putea să aibă un proiect important.

Salvare de la retrogradare, play-off, a doua oară acum, posibilitate de a ajunge în cupele europene. Sunt foarte puține echipe care au identitate de joc”, a mai spus fostul fotbalist.

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe locul 4, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid a rămas pe locul 5, cu 32 de puncte.

