Unirea Tășnad - Poli Timișoara 1-1. Dan Alexa (46 de ani) a fost protagonistul unui moment extrem de tensionat, după ce a încercat să-l lovească cu pumnii un jucător advers.

Timișorenii au făcut primul pas greșit în play-off-ul al Ligii 3, după ce Tășnad a marcat golul egalizator în minutul 90+5, din lovitură de la 11 metri.

Imediat după golul marcat de gazde, pe teren a izbucnit un conflict de proporții între cele două echipe.

În timp ce jucătorii se îmbrânceau pe gazon, antrenorul Politehnicii Timișoara a fost surprins alergând spre un jucător advers și încercând să-l lovească cu pumnii.

Imaginile au apărut inițial pe canalul de YouTube al clubului din județul Timiș, unde a fost transmisă partida în direct, însă clipul video a fost șters ulterior.

Totuși, momentul a fost publicat pe platforma TikTok de un fan care a înregistrat scena.

Dan Alexa: „Sunt trăiri după joc”

„E o deplasare grea aici, prin prisma terenului, am mai spus-o. E un teren unde nu se poate juca fotbal, e un meci de luptă. Din păcate, am făcut o greșeală în ultimul minut și ne-au egalat.

Am avut posibilitatea să închidem jocul la ocazia noastră, la cele două ocazii foarte mari. Din păcate, n-am făcut-o și, până la urmă, s-a terminat egal. Am pierdut trei puncte pe o greșeală impardonabilă”, a declarat Alexa după meci.

Întrebat despre conflictul de la final, Dan Alexa a transmis:

„Da, acum sunt trăiri după joc. Bine că nu s-a lăsat cu cartonașe roșii. Sau s-a lăsat, nici nu știu, n-am fost atent. Dar, până la urmă, a fost un meci de luptă, un meci în care, repet, nu se putea juca fotbal pe terenul ăsta.

Din păcate, am avut meciul în mână și am pierdut două puncte prostește. N-am reușit să ne menținem avantajul față de cele două echipe. Astăzi trebuia să luăm o opțiune foarte serioasă (n.r. - pentru promovare). Începe returul play-off-ului și avem o deplasare foarte grea la Sănătatea Cluj.

În prezent, Poli Timișoara este lider în grupa de play-off, la 5 puncte peste Sănătatea Cluj, respectiv 6 peste Unirea Alba Iulia, cu 4 etape înainte de final.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport