Probleme pentru FCSB Sârbii anunță că Stefan Pirgic ar fi bătut palma cu altă echipă: „Ofertă de nerefuzat”
Stefan Pirgic/ Foto: IMAGO
Superliga

Probleme pentru FCSB Sârbii anunță că Stefan Pirgic ar fi bătut palma cu altă echipă: „Ofertă de nerefuzat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 19:34
  • Stefan Pirgic (23 de ani), mijlocașul sârb dorit de FCSB, ar urma să semneze cu Viktoria Plzen, echipă care a terminat pe locul 3 sezonul trecut în campionatul Cehiei.
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Presa din Serbia a anunțat că mijlocașul celor de la Zeleznicar Pancevo ar urma să bată palma cu Viktoria Plzen.

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Stefan Pirgic ar urma să semneze cu Viktoria Plzen

Jurnaliștii din țara vecină au subliniat că Zeleznicar și-ar fi dorit în continuare să se bazeze pe serviciile lui Pirgic, însă oferta făcută de fosta campioană a Cehiei ar fi una impresionantă.

„A sosit oferta de nerefuzat! Stefan Pirgic, fotbalistul echipei Zeleznicar, ar urma să semneze un contract cu multipla campioană a Cehiei, Viktoria Plzen.

De multe săptămâni se speculează pe seama plecării lui Stefan Pirgic în Cehia, iar în momentul de față lucrurile indică faptul că acesta va semna în curând contractul, acordul fiind foarte aproape.

A mai rămas doar ca părțile să pună la punct micile detalii până la oficializarea transferului în Cehia. În urma interesului manifestat de clubul românesc FCSB, în cursă au intrat și cehii.

Zeleznicar nu era foarte dispusă să renunțe la unul dintre cei mai buni fotbaliști ai săi.

Însă, în momentul în care a sosit oferta de 1,5 milioane de euro, a urmat o răsturnare de situație; oficialii clubului din Pancevo le-au transmis clar cehilor că sunt pregătiți pentru vânzarea fotbalistului. Tranzacția ar urma să fie finalizată în cursul următoarelor zile”, informează sportinjo.rs.

35 de meciuri
a adunat Pirgic la Zeleznicar Panveco în acest sezon, reușind 4 goluri și 3 pase decisive

Mihai Stoica, despre Stefan Pirgic: „Așteptăm răspuns”

Recent, oficialul FCSB a vorbit despre stadiul negocierilor cu Stefan Pirgic.

Pentru Stefan Pirgic aşteptăm răspuns. Nu a venit nicio contraofertă. Toate cluburile cu jucători interesanţi trag de timp.

Nu vor să definitiveze un transfer acum. Noi ne grăbim, dar cei care vând nu se grăbesc. Poate au făcut ofertă şi cei de Viktoria Plzen, nu am de unde să ştiu, şi noi am făcut”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

1.800.000 de euro
este cota lui Stefan Pirgic, potrivit transfermarkt.ro

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