„Există un virus în Madrid” FOTO. Coco Gauff, la un pas să abandoneze meciul cu Sorana Cîrstea: „Am simțit că o să leșin”

Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA) a vorbit despre momentele dificile de care a avut parte în timpul meciului cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) de la Madrid Open.

Americanca susține că în capitala Spaniei „există un virus” care îi afectează pe jucători.

În momentul în care Cîrstea conducea cu 6-4, 4-3 (0-40), Gauff s-a îndreptat spre un coș de gunoi aflat la marginea terenului și a vomitat.

Coco Gauff a vomitat în meciul cu Sorana Cîrstea: „Am simțit că o să leșin”

Coco a primit asistență medicală, a continuat partida, a învins-o pe Sorana cu 4-6, 7-5, 6-1 și s-a calificat în optimile competiției de la Caja Magica.

Jucătoarea din SUA a respins teoria intoxicației alimentare. Crede că starea ei de rău se datorează unui virus care circulă în orașul Madrid.

„Nu știu cum am trecut prin asta. M-am simțit bine toată dimineața. E adevărat că m-am simțit puțin ciudat aseară, dar m-am simțit bine când m-am trezit.

La început am simțit că o să leșin, apoi mi-au dat niște medicamente și asta m-a ajutat cu siguranță. Eram nervoasă și obosită, aproape că am vomitat în mijlocul unui punct.

Se spunea că era un virus stomacal cauzat de o intoxicație alimentară. Nu am mâncat nimic ciudat, așa că nu cred că a fost asta. Evident, circulă un virus în oraș și jucătorii l-au luat.

Nu sunt o persoană care are de obicei probleme cu mâncarea sau cu stomacul. Cred că sunt câțiva jucători care au acest virus, așa că probabil asta mi s-a întâmplat. Cred că l-am luat de la un alt jucător care era bolnav și camera lui era lângă a mea.

Aseară eram puțin nervoasă. Am luat melatonină și m-am culcat. Nu mă pricep deloc să-mi dau seama dacă mă simt bine sau nu. De obicei nu spun nimic celor din jur, așa că probabil ar trebui să discut aceste lucruri cu kinetoterapeutul meu”, a declarat Gauff la conferința de presă, potrivit puntodebreak.com.

Coco Gauff: „ M-am gândit să mă retrag”

A treia jucătoare a lumii a dezvăluit că a luat în calcul să abandoneze duelul cu Sorana Cîrstea.

„Da, au fost câteva momente în care m-am gândit să mă retrag. După primul set, am decis să continui să joc și să văd ce se întâmplă.

Când am vomitat, m-am gândit la asta, a fost jenant, dar nu sunt o persoană căreia îi place să se retragă din meciuri. Nu-mi place să fac asta, decât dacă simt cu adevărat că nu am altă opțiune.

Planul a fost întotdeauna să încerc să termin și să lupt pentru a juca din nou finala acestui turneu (n.r. - în 2025 a fost învinsă în ultimul act de Aryna Sabalenka)”, a mai spus Gauff, care a vorbit și despre adversara sa:

Sorana are o carieră extraordinară. Astăzi a jucat foarte bine. Uitasem că poate fi ultimul său meci la Madrid, pentru că nivelul său este atât de ridicat… Sper să se bucure în continuare de ultimul său sezon în circuit, până la ultimul meci, pentru că merită asta. Coco Gauff, locul 3 WTA

Coco Gauff: „Vedeam că alții se îmbolnăvesc, dar nu credeam că va fi și cazul meu”

Pe tabloul masculin, Marin Cilic (37 de ani, #51 ATP) a avut simptome similare și nu a mai putut juca în turul al doilea.

Sâmbătă, Iga Swiatek (24 de ani, #4 WTA) a acuzat probleme asemănătoare în meciul cu Ann Li (25 de ani, #34 WTA), iar poloneza a abandonat la 0-3 în setul decisiv.

Liudmila Samsonova (27 de ani, #20 WTA) s-a retras chiar înainte de meciul cu Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA), următoarea adversară a americancei Gauff.

„Am participat la turnee în care au existat virusuri și nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Vedeam că tot mai mulți jucători se îmbolnăveau și credeam că nu va fi cazul meu, dar iată-mă aici. Este dificil, pentru că nu știi cine este bolnav și cine nu.

Mă descurc bine folosind dezinfectantul pentru mâini și spălându-mi echipamentul înainte de a-l folosi, dar uneori sunt lucruri greu de evitat când te afli într-un spațiu atât de mare și mergi în zonele comune. Sper că toți sunt bine”, a mai spus jucătoarea din SUA.

Acum am nevoie doar de hidratare și odihnă. Mi-au dat ceva, așa că sper să fiu gata pentru mâine (n.r. - luni o va întâlni pe Noskova). Mă simt puțin mai bine acum, cu medicamentele pe care mi le-au dat. Mi-au dat ceva și pentru restul zilei și pentru mâine, așa că o să mă bazez pe asta. Coco Gauff, locul 3 WTA

