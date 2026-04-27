„Să fie primarul tuturor clujenilor” Iuliu Mureșan, replică acidă pentru Emil Boc: „Suntem cetățeni de rangul doi pentru el”

CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației din Gruia, i-a dat replica lui Emil Boc (59 de ani).

Primarul municipiului Cluj-Napoca a avut o reacție ironică pe rețelele de socializare la adresa arbitrului Szabolcs Kovacs (38 de ani), cel care l-a iertat de eliminare pe Karlo Muhar.

Iuliu Mureșan, replică pentru Emil Boc: „Se pricepe la arbitraj, e comentator?”

Întrebat despre postarea lui Boc, președintele celor de la CFR l-a înțepat pe edilul Clujului.

„Ce, domnul Boc se pricepe la arbitraj, e comentator? La fotbal toată lumea se pricepe. E un comentariu, dar cum v-am spus, al doilea galben nu le asigura, 100% vă spun, victoria. Sunt foarte convins că la cum a arătat echipa, ei nu ne dădeau gol.

Noi suntem cetățeni de rangul doi în Cluj, cel puțin din punctul de vedere al primarului.

Nu ne bagă în seamă deloc! Am luat atâtea titluri, dar nu ne-a băgat în seamă, nu ne-a dat ceva din partea Primăriei.

Unii ar fi meritat, dar au făcut prea puțin. Am jucat în Champions League, a mai venit la meciuri, dar niciodată nu ne-a avut la suflet. Nu e corect! Primarul trebuie să fie pentru toți clujenii, nu doar al unora.

O să mergem înainte cu demersul de a juca pe Cluj Arena. Probabil că nu o să ne dea voie, iar lumea va judeca dacă e corect sau nu. Stadionul nu e nici a lui Boc, și nici a cetățenilor din Cluj, ci a tuturor!

Nu știm de ce avem interzis acolo. Nu văd o justificare! Să pună o postare, așa cum a făcut azi-noapte, să explice de ce nu avem voie să jucăm acolo”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de fanatik.ro.

Emil Boc nu l-a iertat pe Szabolcs Kovacs după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben?“

„Haide «U»! Și la bine, și la greu! Felicitări, CFR Cluj și mult succes pentru a prinde un loc în cupele europene! Haide «U» ! Băieți, suntem mândri și alături de voi! Cum se spune în popor: «după vreme rea, vine și vreme bună!!»

Ne revedem pe Cluj Arena, apoi la Sibiu și ….într-o cupă europeană! Admirație și respect pentru inegalabila Galerie a Universității Cluj! Cu voi alături, oriunde «suntem acasă» !! Haide «U» !”, a transmis Emil Boc pe rețelele de socializare. .

La finalul mesajului, edilul a făcut referire directă la Szabolcs Kovacs și la faza în care Muhar a scăpat fără al doilea galben.

PS: un mesaj pentru arbitrul partidei, dl. Szabolcs Kovacs (fratele marelui arbitru internațional, Istvan Kovacs): Tot în popor se spune: «un nume bun este mai prețios decât orice bogăție»! Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie! Emil Boc

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

