Universitatea Cluj a anunțat transferul lui Pedro Pinho (26 de ani), mijlocaș defensiv crescut de FC Porto.

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Fotbalistul lusitan vine la „U” după ce a evoluat în ultimele sezoane în liga secundă din Portugalia.

Echipa lui Bergodi se întărește cu un mijlocaș crescut la Porto

Pinho și-a început junioratul la GDC Lordelo, iar în 2010 a ajuns la FC Porto, club pentru care a evoluat timp de trei ani la nivel juvenil. Ulterior, a mai trecut pe la CB Estarreja, SC Espinho și Academica Coimbra.

„FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu jucătorul portughez Pedro Pinho.

Mijlocașul defensiv lusitan a petrecut o parte importantă din juniorat în curtea lui FC Porto și a evoluat ultima dată pentru GD Chaves în primele două ligi din Portugalia”, a transmis clubul clujean.

În sezonul 2020-2021, mijlocașul portughez a marcat 8 goluri în 23 de meciuri pentru echipa U23 a celor de la Academica, înainte să facă pasul spre fotbalul de seniori.

Debutul la seniori a venit la AD Sanjoanense, în liga a treia portugheză. După un prim sezon cu puține apariții, Pinho s-a impus în stagiunea 2022-2023, când a bifat 28 de meciuri și a înscris 3 goluri.

Evoluțiile sale i-au adus transferul la GD Chaves, direct pe prima scenă a fotbalului portughez. În primul sezon la Chaves, Pinho a jucat 12 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol, însă echipa a retrogradat.

Apoi, Pinho s-a impus ca unul dintre oamenii importanți ai lui Chaves, pentru care a adunat 65 de meciuri în ultimele două sezoane.

Cifrele lui Pedro Pinho în Portugalia:

Prima ligă: 10 meciuri, 1 gol

Liga a doua: 60 de meciuri, 6 goluri, 2 pase decisive

Liga a treia: 29 de meciuri, 4 goluri, 1 pasă decisivă

Pedro Pinho este al treilea transfer bifat de Universitatea Cluj în această vară.

Înaintea mijlocașului portughez, „șepcile roșii” i-au mai adus pe Marius Ștefănescu, venit după despărțirea de Konyaspor, pe Florent Poulolo, fundaș central sosit de la UTA, pe Neofytos Michail, portar transferat de la Pafos, și pe Friday Adams, fundaș dreapta venit de la FC Botoșani.

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