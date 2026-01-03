Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”

Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost component al „Generației de Aur”, a dezvăluit că pune la cale un proiect prin care dorește să îi ajute pe tinerii fotbaliști.

Ultima experiență a lui Ilie Dumitrescu în fotbal s-a petrecut în anul 2010, atunci când a antrenat pentru scurt timp echipa FCSB.

Ilie Dumitrescu: „Îmi doresc să mă implic la nivel de academii”

Fostul fotbalist cu 64 de meciuri jucate în tricoul echipei naționale a anunțat că dorește să-i ajute pe tinerii jucători să se adapteze mult mai rapid în angrenajul echipelor de seniori.

„Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l abordez. Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta. Aș vrea să mă implic la cluburi, la academii, pentru a gestiona tranziția de la copii și juniori la seniori, pentru că impactul este foarte mare.

Sunt foarte multe exemple. Aș începe cu exemplul Ianis Hagi. L-ați văzut când a plecat la Fiorentina? Juca număr 10 la Farul.

După un an și ceva la Fiorentina, când s-a întors, era altul. Ăsta e cel mai bun exemplu. Ceea ce înseamnă să lucrezi. O să vedem cum o să mă implic, dar îmi doresc foarte tare chestia asta, la nivel de academii.

Vreau să fac eu un proiect. Chiar îmi doresc să fac chestia asta. Nu ceva teoretic, să mă implic practic. Da, cred că va ieși anul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

8 meciuri a stat Ilie Dumitrescu pe banca celor de la FCSB, în perioada august-septembrie 2010. Înregistra 4 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri (golaveraj 13-11)

De-a lungul carierei de antrenor, Ilie Dumitrescu a pregătit echipele Oțelul Galați, FC Brașov, Alki Larnaca, FCM Bacău, Apollon Limassol, AEK Atena, AO Egaleo, Akratitos, GS Kallithea, PAOK, Pantrakikos și FCSB, dar și naționala U21 a României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport