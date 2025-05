Ilie Stan (57 de ani) a vorbit despre înfrângerea echipei sale, Gloria Buzău, în partida cu Unirea Slobozia, scor 3-0.

Tehnicianul Gloriei Buzău s-a arătat profund dezamăgit de rezultat, într-un moment în care echipa este deja retrogradată.

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3 . Ilie Stan: „Nu vreau să merg la spital”

„Nu am avut o stare foarte bună zilele astea și am zis să stau mai liniștit [la meci]. Nu vreau să termin acest campionat și, în loc să merg în vacanță, să ajung la spital. Ați văzut ce se întâmplă și cu Jean (n.r. - Vlădoiu), și cu Petre Cristian.

Suntem oameni care ținem foarte mult la meseria noastră, suntem pasionați de ceea ce facem. Din această idee am și venit la Gloria Buzău, pentru că este clubul meu. Am încercat să reușesc să rămân în Liga 1.

Mă bucur că am reușit să promovăm câțiva jucători tineri de aici, din județ. Normal că am vrut să jucăm până la capăt cu toți jucătorii, dar am fost nevoiți să jucăm cu ce avem.

Îmi pare rău pentru publicul buzoian, pentru comunitatea buzoiană, care este iubitoare de fotbal. Au văzut echipe și jucători de calitate, live, nu la TV”, a spus Ilie Stan, la Prima Sport.

Sunt supărat și dezamăgit și îmi pare rău că s-a întâmplat chiar la mine acasă să fiu antrenorul unei echipe retrogradate – Gloria Buzău. Ilie Stan

Stan despre David Tavares la Dinamo

David Tavares s-a despărțit recent de Gloria Buzău. Dinamo i-ar fi pregătit un contract lui David Tavares și s-ar afla în negocieri avansate pentru a-l convinge să semneze.

În actuala stagiune, David Tavares a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai Gloriei Buzău. Lusitanul a înscris un gol și a oferit două pase decisive în 28 de partide din Superligă.

Eu îi doresc succes, dar, cu mentalitatea și educația pe care o are, o să-i fie foarte greu să joace la echipa Dinamo Ilie Stan despre David Tavares

Gloria Buzău a retrogradat în Liga 2

În ultima perioadă, Gloria Buzău a fost chinuită de probleme de ordin organizatoric și probleme financiare, iar eșecul cu Farul, scor 1-0, a însemnat retrogradarea matematică în eșalonul secund al României.

Echipa lui Ilie Stan avea nevoie de o victorie pentru a mai spera la salvare, rezultat care nu a venit, chiar dacă pe parcursul meciului de la „Ovidiu”, echipa a avut momente bune.

2 victorii a reușit Gloria Buzău în play-out, cu Sepsi OSK și Hermannstadt

