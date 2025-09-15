Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent

GOLAZO.ro a surprins detalii îngrijătoare pe stadionul din Medgidia.

Tribunele arenei de peste 30.000 de locuri, moft al fostului dictator Nicolae Ceaușescu, se dezintegrează!

La Medgidia, întreaga populație a orașului ar încăpea în tribunele vechiului stadion inaugurat în 1978. În jur de 33.000 de oameni pot intra pe fostul „Municipal”.

GOLAZO.ro a vizitat arena numită acum „Iftimie Ilisei”, după primarul care a „nășit” proiectul în anii ‘70. Iar imaginile sunt dureroase: încheieturile de beton cedează, semnele unei „scufundări” ciudate ale tribunelor sunt deja vizibile!

Priviți această imagine uluitoare:

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Nu, nu este un efect special al camerei foto. Pur și simplu, sectoare întregi efectiv s-au ondulat, prevestind o surpare periculoasă.

Tribune vălurite care stau să pice, mai ales dacă gradenele ar fi populate cu spectatori. Ceea ce, din fericire, nu prea se întâmplă, pentru că stadionul rar mai găzduiește meciuri și, oricum, martori sunt doar o mână de oameni.

Galerie foto: mai multe imagini cu „scufundarea” stadionului din Medgidia

Privit de sus, din dronă, ovalul e impunător și gazonul arată decent, dar aproape tot ce e în jurul dreptunghiului cu iarbă arată oboseală cronică: pista e peticită, culoarele de acces sunt coapte de soare, iar tabela veche e doar un schelet ruginit.

În tribune, platourile de beton nu mai sunt drepte, ci se ondulează ca niște valuri grele. Iar „valul” continuă pe zeci de metri, semn că nu e o denivelare izolată, ci o tasare progresivă a inelelor de tribună.

În unele zone, gradenele s-au prăbușit deja, iar rosturile s-au deschis. E un relief de ruină: trepte frânte, muchii erodate, bucăți lipsă.

Arena din Medgidia, a treia cea mai mare din toată țara, a fost un produs tipic al „Epocii de aur”. Megalomanic, grandios și inutil.

În ciuda dimensiunilor, istoria sportivă e subțire: câteva meciuri de Cupă, sporadice jocuri ale naționalei de tineret, în rest viață de provincie. Aici au jucat echipe precum Cimentul, IMUM, apoi CS / CSM Medgidia.

VIDEO: reportaj pe stadionul din Medgidia

Doar meciuri din Liga a 5-a

Acum, stadionul aparține Primăriei. Aici e sediul clubului CSM Medgidia, un club cu multe secții, care a transformat tribuna oficială în terasă ad-hoc, cu umbrele de cârciumă. Loc de băut cafele și de șuete scurte.

Echipa de fotbal a CSM Medgidia joacă acum în seria Vest a Ligii a 5-a Constanța, cu start perfect, maximum de puncte după două etape.

Dar derby-urile județene de altădată, cu Farul, Callatis Mangalia sau Midia Năvodari, sunt doar amintire. Azi, echipa mai dă piept doar cu adversari ca Trophaeum Adamclisi, CS Peștera, AS Atletic Cobadin, AS Ciocârlia.

Arena din Medgidia rămâne o piesă uriașă de infrastructură, moștenire a unui timp când cifrele contau mai mult decât utilitatea.

A fost cândva un colos în topul României, dar azi e un avertisment în beton despre ce se întâmplă când nu întreții ceea ce construiești. Un stadion care se lichefiază: garduri strâmbe, scări rupte, trepte care „curg”.

