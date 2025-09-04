„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut +15 foto
Imagini de la stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean)
Special

„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 00:07
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 00:07
  • Fotbalul din Mediaș trăiește azi prin ACS, un club înființat de suporteri și la care lucrează acum Eric de Oliveira și Buzean, foști jucători emblematici la Gaz Metan.
  • Dar echipa de Liga a 3-a nu poate juca pe stadionul mare al orașului pentru că Transgaz solicită o chirie uriașă.
  • Orașe precum Cluj sau Sibiu, cu arene ultra-moderne, cer mult mai puțin chiar și pentru meciuri din Liga 1!
  • Imagini cu degradarea stadionului din Mediaș și motivul pentru care șeful Transgaz refuză comunicarea cu clubul de fotbal, mai jos în articol

Fotbalul medieșean n-a murit odată cu dispariția lui Gaz Metan.

Clubul a intrat în faliment în 2022, după mulți ani în prima ligă - inclusiv cu participări în cupele europene.

După o vreme, în oraș a apărut ACS Mediaș, care încearcă să ducă mai departe tradiția de peste 80 de ani a Gazului, sub conducerea lui Ionuț Buzean, fost jucător exponențial.

Criză de români în TOP 5 Europa De ce jucătorii din Liga 1 nu mai ajung în campionatele mari. Explicația unui expert: „Au tot felul de ifose. Scouterii nu sunt fraieri”
Citește și
Criză de români în TOP 5 Europa De ce jucătorii din Liga 1 nu mai ajung în campionatele mari. Explicația unui expert: „Au tot felul de ifose. Scouterii nu sunt fraieri”
Citește mai mult
Criză de români în TOP 5 Europa De ce jucătorii din Liga 1 nu mai ajung în campionatele mari. Explicația unui expert: „Au tot felul de ifose. Scouterii nu sunt fraieri”

Însă lupta pentru supraviețuire e cu atât mai grea cu cât una dintre cele mai importante piedici vine chiar de pe plan local. Echipa evoluează în Liga a 3-a și se bazează foarte mult pe copii și juniori din zonă, dar nu i se permite să joace pe stadionul central al orașului!

Explică Buzean: „Ni s-a cerut o chirie incredibilă, 8.000 de euro pentru fiecare meci! O sumă uriașă la acest nivel. Am plătit de trei ori, pentru că n-am avut alternativă, dar nu putem continua așa.

La un moment dat ne-au cerut 150.000 de euro pentru un an de zile. Păi, noi abia ne descurcăm, mai pun și eu bani de la mine, de unde să scoatem sume din astea astronomice?!”.

Chirie dublă față de Liga 1

Stadionul central din Mediaș este administrat de Transgaz, companie de stat care a finanțat decenii la rând fotbalul local, alături de Romgaz.

  • CONTEXT: Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Transgaz, companie desprinsă în 2000 din Romgaz, este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale

Arena cu 7.800 de locuri a fost renovată în urmă cu 15 ani din bani publici. Azi, clubul ACS Mediaș este obligat să joace pe terenul secundar, „8 mai”, în spatele arenei principale. Acesta e închiriat de la primărie.

Ca să jucăm la Sibiu, pe un stadion modern, costul e 6.000 lei, adică 1.200 €. La Mediaș, ni se cer 40.000 lei, adică 8.000 €. Absurditate totală! Ionuț Buzean, președinte ACS Mediaș

„Noi suntem un club privat, nu club sportiv municipal. Avem 420 de copii și performanțe reale. Anul trecut am câștigat competiții naționale la U15 și U16.

În prima etapă din Liga 3 am jucat cu doi copii născuți în 2009, titulari! Promovăm talentele locale și suntem tratați așa…”, a continuat Buzean, fotbalist care a jucat doar la Gaz Metan, adunând peste 200 de meciuri în alb-negru.

Ce chirii se percep pe stadioane moderne, în alte orașe

  • Sibiu, meciuri de ligi inferioare: 1.200 € / meci
  • Sibiu, meciuri de Liga 1: 4.000 € / meci
  • Cluj Arena, meciuri de Liga 1: 4.000 € / meci
  • Cluj Arena, meciuri de ligi inferioare: 2.000 € / meci 
  • Tg. Jiu: 1.000 € / meci

„Lupte” cu Ion Sterian, șeful Transgaz, cel mai bine plătit bugetar

Cei de la ACS Mediaș spun că nu au găsit nicio cale de dialog cu conducerea Transgaz. Compania este condusă de directorul general Ion Sterian, descris în presa generalistă drept „cel mai bine plătit bugetar din România”.

31.000 de euro
este salariul lunar al directorului Transgaz. Conform HotNews, el are și clauză pentru „24 de indemnizații fixe nete lunare”, dacă va fi schimbat

Buzean afirmă că nu a reușit să obțină niciodată o discuție directă cu Ion Sterian: „Am făcut multe solicitări de a discuta față în față, dar nu a vrut niciodată. Uită-te pe CV-ul lui! Jenant! Iar după discuțiile apărute cu Bolojan, și-a prelungit mandatul cu încă 4 ani. Te miri de ce este țara asta unde e…”.

Potrivit declarației de avere, Sterian are un salariu net de peste 158.000 lei/lună 30.000 de euro), la care se adaugă bonusuri consistente.

În acest context, guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat măsuri de reducere a salariilor uriașe din companiile de stat, iar unul dintre cei vizați ar fi și directorul Transgaz.

Timp de 80 de ani, Romgaz și Transgaz au susținut activitatea sportivă a comunității. Acum nu mai vor să dea niciun leu. Dacă aceste companii, care fac profit, nu mai sprijină sportul din orașele unde activează, cui să mai cerem bani? Ionuț Buzean, președinte ACS Mediaș

GALERIE FOTO. Stadionul din Mediaș se degradează

Cu singura echipă de fotbal importantă a orașului jucând pe un teren secundar, stadionul principal din Mediaș rămâne neîngrijit și își accelerează procesul de degradare.

Pista de atletism a cedat, a crăpat în multe locuri sub roțile mașinilor ce au călcat-o, pentru că e folosită pe post de parcare. Gardul e rupt în multe locuri, buruienile au năpădit tribunele. La fel rugina! Iar vopseaua de pe pereți a crăpat și ea.

Iată câteva imagini primite de GOLAZO.ro chiar de la președintele Buzean.

Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean)
Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean)

Galerie foto (15 imagini)

Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean) Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean) Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean) Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean) Transgaz solicită o chirie uriașă pentru stadionul din Mediaș (FOTO: Ionuț Buzean)
+15 Foto
labels.photo-gallery

GOLAZO.ro a solicitat poziția Transgaz pe subiectul stadionului din Mediaș și a chiriei. Nu am primit niciun răspuns până la publicarea acestui material.

Citește și

„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1
Superliga
15:06
„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1
Citește mai mult
„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
STADION medias acs medias transgaz ion sterian
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
11:01
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme: unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share