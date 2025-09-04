„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut

Fotbalul din Mediaș trăiește azi prin ACS, un club înființat de suporteri și la care lucrează acum Eric de Oliveira și Buzean, foști jucători emblematici la Gaz Metan.

Dar echipa de Liga a 3-a nu poate juca pe stadionul mare al orașului pentru că Transgaz solicită o chirie uriașă.

Orașe precum Cluj sau Sibiu, cu arene ultra-moderne, cer mult mai puțin chiar și pentru meciuri din Liga 1!

Imagini cu degradarea stadionului din Mediaș și motivul pentru care șeful Transgaz refuză comunicarea cu clubul de fotbal, mai jos în articol

Fotbalul medieșean n-a murit odată cu dispariția lui Gaz Metan.

Clubul a intrat în faliment în 2022, după mulți ani în prima ligă - inclusiv cu participări în cupele europene.

După o vreme, în oraș a apărut ACS Mediaș, care încearcă să ducă mai departe tradiția de peste 80 de ani a Gazului, sub conducerea lui Ionuț Buzean, fost jucător exponențial.

Însă lupta pentru supraviețuire e cu atât mai grea cu cât una dintre cele mai importante piedici vine chiar de pe plan local. Echipa evoluează în Liga a 3-a și se bazează foarte mult pe copii și juniori din zonă, dar nu i se permite să joace pe stadionul central al orașului!

Explică Buzean: „Ni s-a cerut o chirie incredibilă, 8.000 de euro pentru fiecare meci! O sumă uriașă la acest nivel. Am plătit de trei ori, pentru că n-am avut alternativă, dar nu putem continua așa.

La un moment dat ne-au cerut 150.000 de euro pentru un an de zile. Păi, noi abia ne descurcăm, mai pun și eu bani de la mine, de unde să scoatem sume din astea astronomice?!”.

Chirie dublă față de Liga 1

Stadionul central din Mediaș este administrat de Transgaz, companie de stat care a finanțat decenii la rând fotbalul local, alături de Romgaz.

CONTEXT: Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Transgaz, companie desprinsă în 2000 din Romgaz, este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale

Arena cu 7.800 de locuri a fost renovată în urmă cu 15 ani din bani publici. Azi, clubul ACS Mediaș este obligat să joace pe terenul secundar, „8 mai”, în spatele arenei principale. Acesta e închiriat de la primărie.

Ca să jucăm la Sibiu, pe un stadion modern, costul e 6.000 lei, adică 1.200 €. La Mediaș, ni se cer 40.000 lei, adică 8.000 €. Absurditate totală! Ionuț Buzean, președinte ACS Mediaș

„Noi suntem un club privat, nu club sportiv municipal. Avem 420 de copii și performanțe reale. Anul trecut am câștigat competiții naționale la U15 și U16.

În prima etapă din Liga 3 am jucat cu doi copii născuți în 2009, titulari! Promovăm talentele locale și suntem tratați așa…”, a continuat Buzean, fotbalist care a jucat doar la Gaz Metan, adunând peste 200 de meciuri în alb-negru.

Ce chirii se percep pe stadioane moderne, în alte orașe

Sibiu, meciuri de ligi inferioare: 1.200 € / meci

Sibiu, meciuri de Liga 1: 4.000 € / meci

Cluj Arena, meciuri de Liga 1: 4.000 € / meci

Cluj Arena, meciuri de ligi inferioare: 2.000 € / meci

Tg. Jiu: 1.000 € / meci

„Lupte” cu Ion Sterian, șeful Transgaz, cel mai bine plătit bugetar

Cei de la ACS Mediaș spun că nu au găsit nicio cale de dialog cu conducerea Transgaz. Compania este condusă de directorul general Ion Sterian, descris în presa generalistă drept „cel mai bine plătit bugetar din România”.

31.000 de euro este salariul lunar al directorului Transgaz. Conform HotNews, el are și clauză pentru „24 de indemnizații fixe nete lunare”, dacă va fi schimbat

Buzean afirmă că nu a reușit să obțină niciodată o discuție directă cu Ion Sterian: „Am făcut multe solicitări de a discuta față în față, dar nu a vrut niciodată. Uită-te pe CV-ul lui! Jenant! Iar după discuțiile apărute cu Bolojan, și-a prelungit mandatul cu încă 4 ani. Te miri de ce este țara asta unde e…”.

Potrivit declarației de avere, Sterian are un salariu net de peste 158.000 lei/lună 30.000 de euro), la care se adaugă bonusuri consistente.

În acest context, guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat măsuri de reducere a salariilor uriașe din companiile de stat, iar unul dintre cei vizați ar fi și directorul Transgaz.

Timp de 80 de ani, Romgaz și Transgaz au susținut activitatea sportivă a comunității. Acum nu mai vor să dea niciun leu. Dacă aceste companii, care fac profit, nu mai sprijină sportul din orașele unde activează, cui să mai cerem bani? Ionuț Buzean, președinte ACS Mediaș

GALERIE FOTO. Stadionul din Mediaș se degradează

Cu singura echipă de fotbal importantă a orașului jucând pe un teren secundar, stadionul principal din Mediaș rămâne neîngrijit și își accelerează procesul de degradare.

Pista de atletism a cedat, a crăpat în multe locuri sub roțile mașinilor ce au călcat-o, pentru că e folosită pe post de parcare. Gardul e rupt în multe locuri, buruienile au năpădit tribunele. La fel rugina! Iar vopseaua de pe pereți a crăpat și ea.

Iată câteva imagini primite de GOLAZO.ro chiar de la președintele Buzean.

GOLAZO.ro a solicitat poziția Transgaz pe subiectul stadionului din Mediaș și a chiriei. Nu am primit niciun răspuns până la publicarea acestui material.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport