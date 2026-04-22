Chivu, spre event! Inter s-a calificat în finala Cupei Italiei după o revenire fabuloasă: antrenorul român, în mijlocul bucuriei nerazzurre +16 foto
Hakan Calhanoglu
Campionate

Chivu, spre event! Inter s-a calificat în finala Cupei Italiei după o revenire fabuloasă: antrenorul român, în mijlocul bucuriei nerazzurre

Publicat: 22.04.2026, ora 00:04
Actualizat: 22.04.2026, ora 00:31
  • Inter a eliminat-o pe Como în semifinalele Cupei Italiei
  • În tur a fost 0-0, dar la returul de pe „Meazza” lucrurile au luat o turnură incredibilă și s-a terminat 3-2

Baturina (32) și Da Cunha (48) au marcat pentru oaspeți și părea că nu va fi o seară plăcută pentru Inter și Chivu.

Hakan Calhanoglu și Petar Sucic prestații de zile mari în drumul spre event

Au ieșit însă la rampă Hakan Calhanoglu, 32 de ani, care a înscris de două ori și a dat o pasă de gol, și Petar Sucic, 22 de ani, două assisturi și reușita decisivă!

Turcul a marcat cu un șut din afara careului în minutul 69, pentru ca 17 minute mai târziu să egaleze cu un „cap” din 10 metri, ambele din pasele „optarului” croat.

Mijlocașul nu s-a oprit aici și și-a încununat prestația strălucitoare cu un assist pentru golul calificării, marcat de Sucic.

În finală, Inter va întâlni Atalanta sau Lazio, care joacă miercuri de la 22:00. Ultimul act se va disputa pe 13 mai, la Roma.

Echipa lui Chivu este și marea favorită la titlu în Serie A, astfel că românul ar putea cuceri eventul la finalul primul său sezon pe banca nerazzurrilor.

FOTO Cristi Chivu, în mijlocul bucuriei lui Inter de la golul victoriei

Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor
Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor

Galerie foto (16 imagini)

Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor Inter - Como, golul victoriei marcat de Susic. Captura TRT Spor
+16 Foto
labels.photo-gallery

Cupa Italiei INTER Cristi Chivu hakan calhanoglu como coppa italia
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share