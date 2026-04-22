Inter a eliminat-o pe Como în semifinalele Cupei Italiei

În tur a fost 0-0, dar la returul de pe „Meazza” lucrurile au luat o turnură incredibilă și s-a terminat 3-2

Baturina (32) și Da Cunha (48) au marcat pentru oaspeți și părea că nu va fi o seară plăcută pentru Inter și Chivu.

Hakan Calhanoglu și Petar Sucic prestații de zile mari în drumul spre event

Au ieșit însă la rampă Hakan Calhanoglu, 32 de ani, care a înscris de două ori și a dat o pasă de gol, și Petar Sucic, 22 de ani, două assisturi și reușita decisivă!

Turcul a marcat cu un șut din afara careului în minutul 69, pentru ca 17 minute mai târziu să egaleze cu un „cap” din 10 metri, ambele din pasele „optarului” croat.

Mijlocașul nu s-a oprit aici și și-a încununat prestația strălucitoare cu un assist pentru golul calificării, marcat de Sucic.

Se non è remuntada, non è #InterComo 😱 pic.twitter.com/vmqcZgycc0 — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2026

În finală, Inter va întâlni Atalanta sau Lazio, care joacă miercuri de la 22:00. Ultimul act se va disputa pe 13 mai, la Roma.

Echipa lui Chivu este și marea favorită la titlu în Serie A, astfel că românul ar putea cuceri eventul la finalul primul său sezon pe banca nerazzurrilor.

FOTO Cristi Chivu, în mijlocul bucuriei lui Inter de la golul victoriei

