Bergodi vrea o nouă Cupă Tehnicianul italian țintește al treilea trofeu, după succesele cu Sepsi + Ce spune de adversara din finală

Cristiano Bergodi. Foto: Sport Pictures
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 23:13
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 23:13
  • FC Argeș - U Cluj 1-1 (4-5 d.pen.). Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit o primă reacție după calificarea în ultimul act al Cupei României.

Tehnicianul italian va fi prezent într-o nouă finală de Cupă, unde va lupta din nou pentru trofeul pe care l-a ridicat de două ori la rând cu Sepsi, în 2022 și 2023.

„M-am enervat la penalty-uri”  Alexandru Chipciu, după ce U Cluj s-a calificat în finala Cupei: „Am țipat mai mult la arbitru decât la colegi” 
Cristiano Bergodi: „E un obiectiv frumos să jucăm finala Cupei”

„Am fost acolo în 2023 cu Sepsi (n.r. în finala de la Sibiu) și am o amintire frumoasă. Un obiectiv frumos, zic eu, să jucăm încă o finală de Cupa României. Mă bucur pentru băieți, pentru conducere, pentru suporterii care au venit aici în număr mare.

Am început prima repriză puțin rău, ei au venit peste noi, au făcut pressing sus, noi am jucat scurt, prea aproape, ei se apărau om la om, sunt foarte agresivi, echipă bună, de play-off.

În repriza a doua, jocul s-a schimbat, iar cei care au venit de pe bancă au făcut treabă bună, dar și cei din teren au dat mai mult și am creat ocazii, am creat faza din care am egalat, iar apoi am câștigat la penalty-uri, unde e o loterie și suntem bucuroși pentru asta”, a declarat Bergodi, la Digi Sport.

Întrebat despre declarația lui Chipciu, care spune că voia să execute primul penalty, însă cel care a făcut acest lucru a fost, în cele din urmă, Ovidiu Bic, antrenorul a transmis:

„Eram acolo cu asistenții noștri și am făcut o ședință pentru penalty-uri. Voiam ca primul jucător care execută să fie unul experiență, dar l-am băgat și pe Trică, pentru că am văzut că execută bine la antrenamente”.

Cât despre adversarul pe care și-l dorește în finală, Bergodi a transmis:

„N-am niciun fel de problemă, noi jucăm o finală și asta e deja un lucru mare. Dinamo e o echipă bună, la fel și Craiova, am văzut și meciurile din campionat, care au fost foarte grele”.

  • Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.
  • Adversara se va decide joi seară, în Dinamo - U Craiova.

 Fără VAR challenge în ligile inferioare  Cluburile s-au opus noului sistem. Care va fi singura tehnologie disponibilă
„Asta îl chinuie”  Mihai Stoica, detalii despre accidentarea lui David Miculescu + Fotbalistul despre care spune ca a jucat ultimul meci la FCSB
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Săracul Rădoi

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
