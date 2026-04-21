Bergodi vrea o nouă Cupă Tehnicianul italian țintește al treilea trofeu, după succesele cu Sepsi + Ce spune de adversara din finală

FC Argeș - U Cluj 1-1 (4-5 d.pen.). Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit o primă reacție după calificarea în ultimul act al Cupei României.

Tehnicianul italian va fi prezent într-o nouă finală de Cupă, unde va lupta din nou pentru trofeul pe care l-a ridicat de două ori la rând cu Sepsi, în 2022 și 2023.

Cristiano Bergodi: „E un obiectiv frumos să jucăm finala Cupei”

„Am fost acolo în 2023 cu Sepsi (n.r. în finala de la Sibiu) și am o amintire frumoasă. Un obiectiv frumos, zic eu, să jucăm încă o finală de Cupa României. Mă bucur pentru băieți, pentru conducere, pentru suporterii care au venit aici în număr mare.

Am început prima repriză puțin rău, ei au venit peste noi, au făcut pressing sus, noi am jucat scurt, prea aproape, ei se apărau om la om, sunt foarte agresivi, echipă bună, de play-off.

În repriza a doua, jocul s-a schimbat, iar cei care au venit de pe bancă au făcut treabă bună, dar și cei din teren au dat mai mult și am creat ocazii, am creat faza din care am egalat, iar apoi am câștigat la penalty-uri, unde e o loterie și suntem bucuroși pentru asta”, a declarat Bergodi, la Digi Sport.

Întrebat despre declarația lui Chipciu, care spune că voia să execute primul penalty, însă cel care a făcut acest lucru a fost, în cele din urmă, Ovidiu Bic, antrenorul a transmis:

„Eram acolo cu asistenții noștri și am făcut o ședință pentru penalty-uri. Voiam ca primul jucător care execută să fie unul experiență, dar l-am băgat și pe Trică, pentru că am văzut că execută bine la antrenamente”.

Cât despre adversarul pe care și-l dorește în finală, Bergodi a transmis:

„N-am niciun fel de problemă, noi jucăm o finală și asta e deja un lucru mare. Dinamo e o echipă bună, la fel și Craiova, am văzut și meciurile din campionat, care au fost foarte grele”.

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.

Adversara se va decide joi seară, în Dinamo - U Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport