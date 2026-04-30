Chivu vrea întăriri la Inter „Nerazzurrii” sunt aproape să-l transfere pe colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham

Inter ar fi aproape să transfere un jucător de la Tottenham, coechipier cu internaționalul român Radu Drăgușin (24 de ani). Despre cine este vorba, mai jos în articol.

Inter este aproape să câștige titlul în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu are un avans de 10 puncte față de Napoli, ocupanta locului secund, cu 4 etape înainte de final.

În plus, „nerazzurrii” s-au calificat și în finala Cupei Italiei, acolo unde vor da peste Lazio, pe 13 mai.

Inter, aproape să-l transfere pe Guglielmo Vicario

Echipa antrenată de Cristi Chivu este în căutarea unui portar, ținând cont de faptul că despărțirea de veteranul Yann Sommer este iminentă, contractul elvețianului urmând să expire în vară.

Inter ar fi găsit deja o soluție și ar fi aproape să oficializeze transferul lui Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul lui Tottenham , anunță Gazzetta dello Sport.

Formația din Milano ar fi ajuns deja la un acord cu portarul italian și s-ar fi stabilit durata contractului și salariul. Inter mai trebuie să primească acordul celor de la Tottenham pentru ca mutarea să se realizeze.

„Conducerea lui Inter și reprezentanții portarului au ajuns la un acord, atât în privința duratei contractului, cât și a aspectelor financiare. Totuși, mai sunt câțiva pași de parcurs pentru finalizarea transferului.

Primul: trebuie să se ajungă la o înțelegere între Inter și Tottenham. Suma cerută de clubul englez pentru transfer ar putea scădea considerabil în cazul unei retrogradări șocante (din Premier League), motiv pentru care Inter ar avea un interes ca Tottenham să nu mai câștige următoarele meciuri.

Al doilea: trebuie clarificat viitorul lui Josep Martinez, care a impresionat în ultimele meciuri ca titular (n.r. la Inter), dar nu este sigur dacă va rămâne la Milano sau va pleca”, a notat publicația italiană, citat de tuttomercatoweb.com.

23 de milioane de euro este cota de piață a lui Guglielmo Vicario, conform Transfermarkt

Guglielmo Vicario a ajuns la Tottenham în iulie 2023, atunci când a fost transferat de la Empoli în schimbul sumei de 18,5 milioane de euro.

De atunci, portarul italian a bifat 117 apariții pentru Spurs. Nu a primit gol în 29 de partide.

De-a lungul carierei sale, Vicario a mai evoluat pentru Venezia, Udinese, Cagliari și Perugia.

Pentru Inter urmează duelul cu Parma de duminică, de la ora 21:45, din etapa #35 din Serie A. Partida va putea fi urmărită live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 2.

Dacă va câștiga partida următoare, Inter va câștiga matematic titlul cu numărul #21, primul sub comanda lui Cristi Chivu.

De cealaltă parte, Tottenham are un parcurs dezastruos în Premier League. Echipa antrenată de Roberto De Zerbi ocupă locul 18, cu 34 de puncte, la două lungimi distanță de primul loc care evită retrogradarea. Mai sunt 4 etape de disputat.

Citește și

