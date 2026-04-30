Atletico Madrid - Arsenal 1-1. Diego Simeone (56 de ani), antrenorul formației spaniole, a fost aspru criticat pentru comportamentul său din manșa tur din semifinalele Ligii Campionilor.

Ce a declarat Mikel Arteta (44 de ani), tehnicianul lui Arsenal, după meci, mai jos în articol.

Deși prima semifinală dintre PSG și Bayern, de marți, a fost una spectaculoasă, scor 5-4, duelul de miercuri dintre Atletico și Arsenal a fost unul echilibrat.

Partida de pe Metropolitano s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele goluri fiind marcate din penalty de Gyokeres ('44), respectiv Alvarez ('56).

Atletico - Arsenal 1-1 . „Arsenal, furată!”

Presa din Anglia l-a făcut praf pe „centralul” partidei Danny Makkelie:

„Arsenal a fost victima unui furt când i s-a anulat un penalty lui Eze într-o fază controversată”, a scris The Daily Telegraph.

Mark Halsey, fost arbitru din Premier League, a scris în The Sun că „Arsenal a fost dezavantajată de două ori în meciul cu Atletico”.

Sistemul VAR, inamic public: „Îl urăsc! Distruge jocul!”

Diego Simeone a fost criticat dur pentru comportamentul din meciul de miercuri și a fost acuzat că a pus presiune pe arbitrul Danny Makkelie.

„Cred că Simeone a jucat un rol important. Din perspectiva unui antrenor, comportamentul său de pe margine era în câmpul vizual al arbitrului în momentul în care acesta se îndrepta spre monitor”, a declarat Steven Gerrard, legendarul jucător al lui Liverpool, conform marca.com.

În minutul 78, după un nou fault făcut de Hancko, de această dată la Eze, Makkelie a dictat o nouă lovitură de la 11 metri pentru Arsenal.

Pentru a doua oară în partida de pe Metropolitano, Makkelie a fost chemat să revadă faza. Olandezul a anulat decizia luată inițial.

Steve McManaman, fost jucător al lui Real Madrid, a criticat la rândul său sistemul VAR

„Din nou vorbim despre VAR. Îl urăsc, îl urăsc, îl urăsc! Distruge jocul! ”.

„Comportamentul lui Simeone, atroce!”

Apoi, s-a referit la comportamentul lui „Cholo” Simeone:

„Mi s-a părut atroce comportamentul lui Simeone și al asistenților săi, când arbitrul încerca să se apropie de monitorul VAR. Hărțuirea constantă a rezervei de arbitru…”, a precizat fostul mijlocaș englez la TNT Sports.

Simeone, aflat la mai puțin de cinci metri de monitor, striga la arbitru și îi făcea semne. Dacă a existat vreodată un moment potrivit pentru a primi un cartonaș galben pentru influențarea arbitrului, acesta a fost. Darren Fletcher, fost jucător la Manchester United și actual comentator la TNT Sports

„Acțiunile lui Simeone pe margine, dramatismul pe care îl creează, tot spectacolul din jurul lui… Cred că arbitrul a cedat presiunii, s-a dus la ecran și nu a rămas ferm pe decizia inițială.

Nu vreau să exagerez, dar ceva nu a fost în regulă în această seară (n.r. miercuri)”, a declarat și Martin Keown, fost jucător al lui Arsenal.

Mikel Arteta: „Nu se poate ceva mai clar de atât”

Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul olandezului Danny Makkelie.

„Este un mare privilegiu să jucăm aici. Energie fantastică, atmosferă excelentă. Am avut ocazii, dar am fost neglijenți la începutul reprizei a doua. Am oferit prea mult adversarului. Știam că va trebui să trecem prin momente dificile.

Sunt dezamăgit de faza penalty-ului. Sunt foarte furios pentru că nu s-a acordat celălalt penalty (n.r. în minutul 78). Nu se poate ceva mai clar de atât. Așa cum au fost judecate celelalte faze… acesta este un penalty evident.

Suntem în această poziție acum. Lucrurile se pot schimba. Am investit foarte mult și astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple”, a declarat Mikel Arteta, conform sursei citate.

Jucătorii trebuie să accepte deciziile chiar și atunci când sunt împotriva lor Mikel Arteta, antrenor Arsenal

„În Premier League, hențul nu se acordă mereu ca penalty. Accepți asta pentru că există un criteriu clar.

Nu înțeleg, însă, ce s-a întâmplat aici (la hențul comis de White), faptul că a trebuit să revadă faza de 13 ori pentru a lua o decizie”, a mai spus Arteta.

O fază controversată din meci s-a petrecut în minutul 54, când șutul lui Llorente, cu pământul, l-a lovit pe White în mână.

Inițial, Makkelie a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR. Și-a schimbat imediat decizia: penalty pentru Atletico, care a fost transformat de Alvarez.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport