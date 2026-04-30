A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Cristi Chivu, mereu înainte cu Inter, deși a avut mai multe obstacole. Foto: Imago
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 12:16
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 12:16
  • Cristi Chivu, 45 de ani, a avut o singură problemă în acest sezon: confruntările cu principalii adversari din Italia. 
  • A reușit o singură victorie în șase meciuri directe, pierzând 67% din confruntări.
  • Totuși, Inter e la distanță mare de toți cei trei rivali, la centimetri de titlu!

Cristi Chivu imită după 34 de ani ce a reușit numai Fabio Capello. Cucerește titlul în Serie A la primul sezon complet ca antrenor.

Capello a câștigat în 1992, la 46 de ani, cu AC Milan, românul realizează această performanță în 2026, la 45 de ani, cu Inter. E la centimetri de trofeu! Poate fi campion duminică, pe „Meazza”, contra Parmei.

Chivu a pierdut și cu Napoli, și cu Milan, și cu Juventus. Dar ia titlul!

Când mai sunt patru etape înainte de final, nerazzurrii au zece puncte avans față de Napoli (locul 2), sunt la 12 de Milan și la 15 de Juventus.

Chivu a avut un mare minus în acest campionat. A suferit tocmai în meciurile jucate împotriva rivalilor din Top 4.

  • Napoli: 1-3 (d), 2-2 (a). 
  • AC Milan: 0-1 (a), 0-1 (d). 
  • Juventus: 3-4 (d), 3-2 (a).
4 înfrângeri
are Cristi Chivu în cele șase întâlniri din Top 4 de Serie A, o singură victorie și un egal (golaveraj 9-13)

A știut totuși să depășească această problemă. În restul celor 28 de etape, a mai pierdut o singură dată, pe 31 august, 1-2 cu Udinese acasă. Și are 25 de succese în total.

Simone Inzaghi: „Alegerea lui Chivu a fost corectă. L-am văzut lucrând”

Simone Inzaghi, antrenorul care a cucerit șase trofee cu Inter și a atins de două ori în patru ani finala Champions League, a arătat cât îl apreciază pe Chivu într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

„Băieții au fost foarte buni, nu e ușor să iei titlul în Serie A. E și meritul lui Chivu.

Chivu, alături de Inzaghi, când amândoi erau antrenori în clubul nerazzurro. Foto: Inter Instagram

Cunoșteam lotul și nu aveam dubii asupra capacității jucătorilor. Dar alegerea lui Cristian a fost corectă. Știam, pentru că l-am văzut lucrând”. 

În perioada în care Simone pregătea seniorii nerazzurri, Cristi era la Primavera, a urmărit de multe ori antrenamentele lui Inzaghi.

Chivu și băieții să sărbătorească titlul, apoi să încerce să câștige Cupa Italiei Simone Inzaghi, antrenor Al-Hilal, ex-Inter

Pe 13 mai, Chivu are finala. Cu Lazio, pe „Olimpico” din Roma.

Unica victorie a lui Chivu în Top 4: 3-2 cu Juventus

