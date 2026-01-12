Finala Supercupei Spaniei s-a suprapus cu disputa Chivu vs Conte vreme de o repriză

Real - Barcelona a fost mult peste Inter - Napoli, însă n-a prins top 10 programe TV duminică și nici top 40 meciuri de fotbal transmise în România în 2025

În lipsa Superligii, care încă e în pauza de iarnă, televiziunile de sport din România au programat duminică, în prime-time, meciuri din fotbalul internațional.

Și a fost o seară cu două derby-uri ale Spaniei și Italiei, plus o implicare a unui român, la cel mai înalt nivel:

Finala Supercupei Spaniei, Real Madrid - Barcelona 2-3, a început la ora 21:00 și a fost transmisă exclusiv de Digi Sport

Derby-ul Seriei A, Inter - Napoli 2-2, a avut ca oră de start 21:45 și a fost oferit la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 2

Cele două meciuri tari, care au și conținut dramatism și multe goluri, s-au suprapus vreme de o repriză: cea de-a doua din El Clasico și prima din confruntarea de pe Giuseppe Meazza. Câștig, în privința audienței TV, a avut duelul dintre Vinicius și Pedri, care a făcut un rating de peste 5 ori mai mare

Real - Barcelona a atins o audiență medie de 3,9% și o cotă de piață de peste 12%

Inter - Napoli a făcut, cumulat pentru cele două posturi, 0,7% rating și 3% share

Datele sunt pentru publicul cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național. Ratingul reprezintă procentul televizoarelor pe respectivul eveniment monitorizat, din totalul televizoarelor existente în România, iar cota de piață măsoară numărul TV-urilor deschise pe programul audiat, dar raportat doar la televizoarele deschise în acel interval orar!

El Clasico l-a strivit pe Chivu în duelul audienței, însă a fost departe de performanțele reușite de meciurile din Superligă sau cele ale FCSB-ului în cupele europene.

Dovadă că ratingul bifat nu a pus meciul în top 10 programe TV pentru ziua de duminică. O zi dominată, ca de obicei, de Pro TV, care s-a clasat pe primele 4 poziții, pe locul 1 din Știrile Pro TV, de la ora 19:00, cu un rating de peste 9% și o cotă de piață care s-a apropiat de 30%!

Mai mult, Barcelona - Real Madrid, disputat în Arabia Saudită, la Jeddah, nu prinde nici primele 40 de poziții, ca audiență, ale meciurilor de fotbal care au fost cele mai urmărite în România, pe parcursul anului 2025.

Primele locuri sunt deținute de România - Bosnia 0-1, cu care Antena 1 a făcut rating aproape 11% și de FCSB - United 0-2, Digi și Prima Sport având împreună 10,7%. Cel mai urmărit meci intern, de anul trecut, a fost FCSB - Dinamo 2-1, din primăvara lui 2025, care a avut un rating de aproape două ori și jumătate mai mare decât finala Supercupei Spaniei de duminică seara.

Top 20 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

Meci Rating 1. România - Bosnia 0-1 10,8% 2. FCSB - Manchester United 0-2 10,7% 3. România - Austria 1-0 10,5% 4. Austria - România 2-1 9,7% 5. FCSB - PAOK 2-0 9,5% 6. FCSB - Lyon 1-3 9,3% 7. Bosnia - România 3-1 8,7% 8. FCSB - Dinamo 2-1 8,7% 9. FCSB - Aberdeen 3-0 8,3% 10. Rapid - FCSB 1-2 8,2% 11. Rapid - FCSB 0-0 8,2% 12. România - Cipru 2-0 8% 13. FCSB - Rapid 2-1 7,9% 14. FCSB - Drita 3-2 7,3% 15. San Marino - România 1-5 6,8% 16. Steaua Roșie - FCSB 1-0 6,7% 17. Rapid - FCSB 2-2 6,7% 18. FCSB - CFR 3-2 6,7% 19. PSG - Inter 5-0 6,7% 20. România - San Marino 7-1 6,6%

