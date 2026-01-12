Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează +5 foto
Cristi Chivu n-a avut nicio șansă în fața meciului Barcelona - Real Madrid FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Campionate

Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 17:36
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 17:37
  • Finala Supercupei Spaniei s-a suprapus cu disputa Chivu vs Conte vreme de o repriză
  • Real - Barcelona a fost mult peste Inter - Napoli, însă n-a prins top 10 programe TV duminică și nici top  40 meciuri de fotbal transmise în România în 2025

În lipsa Superligii, care încă e în pauza de iarnă, televiziunile de sport din România au programat duminică, în prime-time, meciuri din fotbalul internațional.

Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește și
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Și a fost o seară cu două derby-uri ale Spaniei și Italiei, plus o implicare a unui român, la cel mai înalt nivel:

  • Finala Supercupei Spaniei, Real Madrid - Barcelona 2-3, a început la ora 21:00 și a fost transmisă exclusiv de Digi Sport
  • Derby-ul Seriei A, Inter - Napoli 2-2, a avut ca oră de start 21:45 și a fost oferit la TV de Prima Sport 1 și Digi Sport 2

Cele două meciuri tari, care au și conținut dramatism și multe goluri, s-au suprapus vreme de o repriză: cea de-a doua din El Clasico și prima din confruntarea de pe Giuseppe Meazza. Câștig, în privința audienței TV, a avut duelul dintre Vinicius și Pedri, care a făcut un rating de peste 5 ori mai mare

  • Real - Barcelona a atins o audiență medie de 3,9% și o cotă de piață de peste 12%
  • Inter - Napoli a făcut, cumulat pentru cele două posturi, 0,7% rating și 3% share

Datele sunt pentru publicul cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național. Ratingul reprezintă procentul televizoarelor pe respectivul eveniment monitorizat, din totalul televizoarelor existente în România, iar cota de piață măsoară numărul TV-urilor deschise pe programul audiat, dar raportat doar la televizoarele deschise în acel interval orar!

El Clasico l-a strivit pe Chivu în duelul audienței, însă a fost departe de performanțele reușite de meciurile din Superligă sau cele ale FCSB-ului în cupele europene.

Inter - Napoli, meci
Inter - Napoli, meci

Galerie foto (5 imagini)

Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci
+5 Foto
labels.photo-gallery

Dovadă că ratingul bifat nu a pus meciul în top 10 programe TV pentru ziua de duminică. O zi dominată, ca de obicei, de Pro TV, care s-a clasat pe primele 4 poziții, pe locul 1 din Știrile Pro TV, de la ora 19:00, cu un rating de peste 9% și o cotă de piață care s-a apropiat de 30%!

Mai mult, Barcelona - Real Madrid, disputat în Arabia Saudită, la Jeddah, nu prinde nici primele 40 de poziții, ca audiență, ale meciurilor de fotbal care au fost cele mai urmărite în România, pe parcursul anului 2025.

Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago
+7 Foto
labels.photo-gallery

Primele locuri sunt deținute de România - Bosnia 0-1, cu care Antena 1 a făcut rating aproape 11% și de FCSB - United 0-2, Digi și Prima Sport având împreună 10,7%. Cel mai urmărit meci intern, de anul trecut, a fost FCSB - Dinamo 2-1, din primăvara lui 2025, care a avut un rating de aproape două ori și jumătate mai mare decât finala Supercupei Spaniei de duminică seara.

Top 20 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

MeciRating
1. România - Bosnia 0-1 10,8%
2. FCSB - Manchester United 0-210,7%
3. România - Austria 1-0 10,5%
4. Austria - România 2-1 9,7%
5. FCSB - PAOK 2-0 9,5%
6. FCSB - Lyon 1-3 9,3%
7. Bosnia - România 3-1 8,7%
8. FCSB - Dinamo 2-1 8,7%
9. FCSB - Aberdeen 3-0 8,3%
10. Rapid - FCSB 1-2 8,2%
11. Rapid - FCSB 0-0 8,2%
12. România - Cipru 2-0 8%
13. FCSB - Rapid 2-17,9%
14. FCSB - Drita 3-2 7,3%
15. San Marino - România 1-5 6,8%
16. Steaua Roșie - FCSB 1-0 6,7%
17. Rapid - FCSB 2-26,7%
18. FCSB - CFR 3-2 6,7%
19. PSG - Inter 5-0 6,7%
20. România - San Marino 7-1 6,6%

Citește și

Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro
Campionate
12:43
Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro
Citește mai mult
Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Real Madrid Inter Milano Cristi Chivu fc barcelona audienta tv
Știrile zilei din sport
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Campionate
12.01
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Citește mai mult
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Campionate
12.01
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Citește mai mult
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Campionate
12.01
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Citește mai mult
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Superliga
12.01
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Citește mai mult
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:26
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
23:33
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
Ucis la înmormântarea mamei   Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
23:02
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
„Sunt rapidist acum”  Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
22:41
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Top stiri din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
12.01
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
12.01
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12.01
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
12.01
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share