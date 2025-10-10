Atletico Madrid - Inter Milano 1-1 (4-2 d.pen.). Formația lui Cristi Chivu a pierdut partida amicală contra spaniolilor lui Diego Simeone.

Meciul s-a desfășurat în Libia, la invitația Fondului de Dezvoltare a țării, cu ocazia pauzei competiționale.

Inter Milano traversează o perioadă foarte bună sub comanda lui Cristi Chivu, ajungând la 5 victorii consecutive în toate competițiile oficiale.

Atletico Madrid - Inter Milano 1-1 ( 4-2 d.pen.). Amical controversat pentru Chivu

Cele două formații s-au întâlnit într-o partidă amicală, în cadrul Reconstruction Cup-FDRL, la invitația Fondului de Dezvoltare și Reconstrucție a Libiei, informează The Athletic.

Pentru această deplasare, cele două cluburi au încasat aproximativ 3 milioane de euro fiecare, susține marca.com.

La meci au asistat 40.000 de spectatori.

Directorul general al FDRL este Belgasem Haftar, fiul lui Khalifa Haftar, cel mai puternic om din Libia și militarul care conduce partea de est a țării nord-africane, unde se află o mare parte din bogăția petrolieră a țării.

Libia a suferit o criză umanitară majoră în ultimii ani, cu mii de morți. Conflictele au afectat grav economia națională, care depinde în mare măsură de exporturile de petrol.

Siguranța în zonă rămâne o preocupare pentru vizitatorii internaționali. Departamentul de Stat al SUA și alte guverne au emis avertizări împotriva călătoriilor în Libia din cauza terorismului și a criminalitatății.

Inițial, amicalul trebuia să fie Barcelona - Inter, dar catalanii au decis să nu călătorească din motive de securitate și au returnat banii organizatorului evenimentului.

„Campania familiei Haftar, de risipă a fondurilor publice, este o încercare de a spăla imaginea tatălui lor, a cărui armată este acuzată de comiterea de atrocități și crime de război în țară, în timp ce țara se confruntă încă cu crize economice și financiare severe, spun criticii.

Meciul are loc în contextul în care mașinăria de propagandă și instituțiile media ale Haftarilor acuză Guvernul de Unitate Națională de risipă a banilor publici”, scrie libyaobserver.ly.

Carlos Martin a deschis scorul pentru spanioli în minutul 35 al partidei, iar pentru „nerazzurri” a marcat Bisseck în minutul 59.

Meciul a fost decis ulterior la loviturile de departajare, unde Atletico s-a impus cu scorul de 4-2.

Echipele de start în Atletico - Inter:

Atletico: Musso - Martin, Pubill, Gimenez, Lenglet, Galan - Gallagher, Koke, Ruggeri - Griezmann, Almada

Musso - Martin, Pubill, Gimenez, Lenglet, Galan - Gallagher, Koke, Ruggeri - Griezmann, Almada Inter: Martinez - Bisseck, Acerbi, Palacios - Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Luis Henrique - Spinacce, Bonny

