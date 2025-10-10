Probleme la FCSB  Un jucător important a acuzat probleme medicale și a părăsit antrenamentul + Care este starea lui Mihai Lixandru  +15 foto
Valentin Crețu FOTO: Sport Pictures
Probleme la FCSB Un jucător important a acuzat probleme medicale și a părăsit antrenamentul + Care este starea lui Mihai Lixandru

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 22:01
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 22:01
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre situația accidentărilor de la FCSB.

Conducătorul campioanei a anunțat că Valentin Crețu a părăsit antrenamentul din această dimineață, după ce a acuzat probleme de ordin medical.

Valentin Crețu s-a accidentat și a părăsit antrenamentul celor de la FCSB

Conducătorul campioanei a vorbit despre problemele lui Valentin Crețu, dar și despre starea lui Mihai Lixandru, fotbalist care a fost operat de apendicită chiar în ziua meciului cu Go Ahead Eagles, scor 1-0 pentru FCSB.

„Cercel și-a revenit. Crețu mai are niște probleme, a ieșit azi din antrenament. A acuzat niște dureri.

Lixandru a început să se antreneze, este la a treia zi în care se antrenează. Probabil că la sfârșitul săptămânii viitoare va intra și el cu echipa.

Chiar l-am întrebat alaltăieri, zicea că nu mai are absolut niciun fel de problemă, doar când se mai întinde simte o mică jenă”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

„Lixandru e un exemplu pentru mulți fotbaliști”

„Ce e important, Lixandru este un exemplu pentru foarte mulți fotbaliști… Copilul acesta a trecut în ultimul an prin foarte multe momente înfiorătoare.

A fost convocat la echipa națională, titular la FCSB și s-a accidentat grav, ligamente încrucișate, la Salonic.

Asta după ce a fost convocat la echipa națională și a făcut o entorsă gravă înainte de prezentare.

Toate s-au aranjat într-un final, doar că acum a fost operat de apendicită în Olanda… Ce a avut tot timpul? Zâmbetul nu i-a plecat de pe față!”, a adăugat oficialul de la FCSB.

Asta le spun multora, în primul rând lui Pantea, ca să bage la cap, că există fotbaliști care chiar dacă trec o perioadă nasoală și sunt chinuiți, nu o arată!

Sunt tot timpul zâmbitori și atrag energie pozitivă! Când ești tot timpul încruntat, atunci atragi energii negative”, a spus oficialul de la FCSB.

Go Ahead Eagles - FCSB, meci
Go Ahead Eagles - FCSB, meci

Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci
accidentare liga 1 Valentin Cretu fcsb
