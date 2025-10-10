Titularul naționalei, dorit la FCSB Mihai Stoica, impresionat de evoluția unui „tricolor”: „Am încercat să-l aducem” +32 foto
Titularul naționalei, dorit la FCSB Mihai Stoica, impresionat de evoluția unui „tricolor”: „Am încercat să-l aducem”

  • Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că FCSB a încercat în trecut să-l transfere de mai multe pe Vlad Dragomir (26 de ani).
  • Internaționalul român a fost titular joi seară, în amicalul România - Moldova 2-1.

Legitimat în prezent la ciprioții de la Pafos, Dragomir este singurul jucător român prezent în faza principală din Liga Campionilor.

Mihai Stoica: „Am încercat în dese rânduri să-l aducem la noi”

Într-o analiză a evoluției mai multor „tricolori” în amicalul de joi, Mihai Stoica a transmis că FCSB a încercat de mai multe ori transferul mijlocașului de la Pafos.

„Mie mi-a plăcut când era la Arsenal și juca la echipa națională, generația 1999. Am încercat în dese rânduri să-l aducem la noi, nu s-a putut. Mi-a plăcut foarte mult, îmi plăcea atitudinea, îmi plăcea tot.

M-am uitat la Pafos cu Steaua Roșie. OK, a scos fault la golul care a propulsat-o pe Pafos în faza principală din Champions League, dar nu prea l-am văzut nici acolo.

Aleargă, e disciplinat tactic, a învățat jocul, dar nu l-am văzut în ofensivă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Vlad Dragomir nu a fost prezent în lotul lui Mircea Lucescu la acțiunea din septembrie, însă, de această dată, a jucat 89 de minute în meciul de pregătire cu Moldova, 2-1.

Mijlocașul a reușit un gol în ultima partidă de campionat, scor 4-2 cu AEK Larnaca.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Vlad Dragomir, potrivit transfermarkt.com

