Llorente și conspirația Jucătorul lui Atletico Madrid e adeptul teoriei „Chemtrails": „De ce persistă atât?" + Dieta strictă și stilul de viață al spaniolului
Marcos Llorente foto: montaj/GOLAZO.ro
Llorente și conspirația Jucătorul lui Atletico Madrid e adeptul teoriei „Chemtrails": „De ce persistă atât?" + Dieta strictă și stilul de viață al spaniolului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 22:18
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 22:18
  • Marcos Llorente (30 de ani) a surprins într-un interviu, după ce s-a declarat adept al conspirației „Chemtrails”.
  • Jucătorul lui Atletico a vorbit și despre stilul de viață pe care îl are ca fotbalist, dar și despre dieta strictă pe care o respectă.

Teoria „Chemtrails” este una dintre cele mai răspândite conspirații și susține că dârele lăsate în urmă de avioane aduc schimbări climatice sau reprezintă substanțe chimice aruncate în aer de guverne.

Marcos Llorente: „Aș vrea să știu de ce persistă atât”

Jucător de bază și foarte versatil în formația lui Diego Simone, Llorente a ieșit puțin din sfera fotbalului și s-a îndreptat și spre zona teoriilor conspirației.

„Nu spun că împrăștie în mod clar rahat, dar nu știu. Spun că nu am mai văzut acele dâre înainte… Aș vrea să știu de ce ele persistă atât.

Există țări care au spus deja că acest lucru are legătură cu schimbările climatice”, a spus Marcos Llorente, într-un interviu pentru El Partidazo de COPE, potrivit sport.es.

Marcos Llorente, despre dieta Paleo și stilul său de viață

„Mă trezesc la 08:00 și ies afară, aștept zorii dimineții și petrec ceva timp acolo. Apoi mă întorc în dormitor și îmi fac cafeaua cu 2-3 linguri de unt. Amestec și asta e cafeaua mea zilnică.

În timpul zilei, nu aprind lumina. Fie pentru că sunt în grădină, fie că sunt înăuntru, în bucătărie sau în sufragerie pentru ceva.

Lumina intră pe ferestre și nu trebuie să aprind nicio altă lumină. Când apune soarele, aceasta este toată lumina pe care o am în casă: o lampă cu lumină infraroșie în camera o face mai asemănătoare cu lumina din afara casei”, a mai spus fotbalistul.

În plus, Llorente a vorbit și despre ochelarii pe care îi poartă, în funcție de lumină și de locul în care se află:

„Ochelarii cu lentile galbene sunt pentru atunci când te afli în interior, în timpul zilei. Afară, nu trebuie niciodată să porți ochelari de niciun fel, deoarece razele soarelui ar trebui să-ți ajungă la ochi și la piele, fără ca nimic să interfereze cu ea.

Iar ochelarii cu lentile roșii filtrează toată lumina albastră de la lămpi, televizoare sau telefoane mobile, permițând doar luminii roșii să treacă. Când merg la hoteluri sau călătoresc, dacă soarele a apus, port ochelari roșii”.

Apoi, jucătorul lui Atletico a explicat și dieta strictă pe care o urmează:

„Cu dieta paleolitică voi merge 100%. Este un stil de viață și un mod de a trăi. Alimentele ultra-procesate sunt interzise în dieta mea. Nici măcar nu mă uit la ele. La fel și cerealele. Orice: paste, pâine, grâu, la fel și lactatele Doar brânzeturi de înaltă calitate.

Mănânc de toate. Carne, adică friptură, pește, ouă, legume. Și carbohidrați precum cartofi sau cartofi dulci.

Ceea ce fac nu este normal și de aceea este ciudat. Dar din ce în ce mai mulți oameni sunt preocupați de sănătatea lor, iar eu fac aceste rutine ca să mă simt mai bine. Toate aceste lucruri pe care le fac sunt pentru sănătatea mea, nu pentru fotbal, dar, până la urmă, un lucru merge mână în mână cu celălalt”, a explicat Llorente.

Atletico Madrid teoria conspiratiei dieta marcos llorente chemtrails
fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
