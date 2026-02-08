Perica a semnat cu o campioană Atacantul plecat de la Dinamo și-a găsit deja echipă: „Bine ai venit!”
Stipe Perica
Perica a semnat cu o campioană Atacantul plecat de la Dinamo și-a găsit deja echipă: „Bine ai venit!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 22:51
  • Ex-atacantul dinamovist Stipe Perica, 30 de ani, și-a găsit rapid echipă după despărțirea de „câini”

Croatul a semnat cu echipa campioană din prima ligă uzbecă, Neftchi Fergana.

„Vârful” a fost deja prezentat la formația de pe primul loc în Uzbekistan.

Stipe Perica s-a transferat la altă formație după despărțirea de Dinamo

„OFICIAL: STIPE PERICA LA NEFTCHI.

Echipa noastră, care se pregătește serios pentru noul sezon și desfășoară o muncă amplă pentru a-și întări lotul, a semnat astăzi un contract cu talentatul atacant croat Stipe Perica.

Stipe Perica s-a născut pe 7 iulie 1995 în Zadar, Croația. Stipe Perica, care și-a început cariera de fotbalist în Croația în 2012, a jucat pentru echipe celebre precum Chelsea în Anglia în 2013, iar mai târziu Udinese și Frosinone în Italia, Kasimpasa în Turcia, Watford în Anglia, Maccabi în Israel, Standard în Belgia și Dinamo în România.

În sezonul 2013/2016, jucătorul a apărat onoarea echipelor naționale croate U-19, U-20 și U-21. În plus, Stipe Perica a participat și la competiții europene prestigioase.

Printre acestea se numără UEFA Conference League, European Play-off League, Cupa Toto, Cupa Ligii Engleze de Fotbal, Cupa Olandei, Cupa Italiei și Cupa Belgiei.

În numele echipei noastre și al fanilor fotbalului din Fergana, ne exprimăm marea încredere în Stipe Perica pentru a apăra onoarea lui Neftchi cu demnitate și îi urăm victorii mărețe în carieră. BINE AI VENIT, STIPE!”, au scris uzbecii.

După mai multe momente tensionate petrecute între conducerea formației din „Ștefan cel Mare” și atacantul croat, cele două părți au ajuns vineri la o înțelegere pentru rezilierea contractului.

Sosit la Dinamo în februarie 2025, gratis, de la HNK Rijeka, Perica a bifat un total de 34 de apariții în tricoul „câinilor”, reușind 8 goluri și 3 pase decisive. El a plecat tot gratis de la roș-albi.

