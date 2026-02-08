Înaintea meciului dintre Oțelul și FCSB, crainicul stadionului a avut un discurs inedit adresat celor aproximativ 8000 de spectatori prezenți în tribune.

Acesta și-a exprimat temerea că o parte importantă dintre cei veniți la meci nu ar fi de fapt susținători ai echipei gazdă, ci fani ai formației campioane.

Într-un apel clar la unitate, crainicul a încercat să creeze o atmosferă favorabilă Oțelului:

„Știm că în această seară nu tot stadionul ține cu Oțelul, dar pentru frumusețea evenimentului vă rugăm să preluați toate cântecele Peluzei Nord.

Că sunteți din Brăila, Iași, Focșani sau oriunde în altă parte, nu este un păcat să ții cu Oțelul”.

„Meciul nu e dat adversarului”

Discursul a continuat într-o notă fermă vizând și speculațiile apărute înaintea meciului, legate de un posibil rezultat aranjat.

„Nu avem de demonstrat nimic niciunui specialist de pe Temu sau părerilor de la TV. O să le arătăm că acest meci nu a fost cedat adversarului, în ciuda tuturor discuțiilor.”

La final, într-un moment care galeria a aprins tribunele, crainicul a dat tonul unei scandări cu tentă anti-București:

„Este Galațiul, e casa noastră, să ne p***m pe capitala voastră!”.

