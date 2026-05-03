„Cele mai grele momente”  Cătălin Cîrjan, despre suferința de la începutul carierei: „Corpul meu nu accepta asta” + de ce i-a mulțumit lui FCSB

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre clipele grele prin care a trecut atunci când a suferit două accidentări grave, chiar la începutul carierei.

Mijlocașul central a suferit două rupturi de ligamente la ambele picioare, atunci când abia se transferase în academia celor de la Arsenal.

Cătălin Cîrjan, despre accidentările horror suferite la începutul carierei: „Dumnezeu mi-a dat puterea să trec peste”

„Au fost cele mai grele momente ale mele din fotbal, momente foarte dificile. S-au întâmplat în două perioade diferite. Prima dată s-a întâmplat la 14 ani. Nu știam nimic despre acest lucru. Atunci am aflat prima dată când m-am accidentat.

Mi-a fugit genunchiul. Tata mi-a zis că revin în 2-3 săptămâni. Nu mă așteptam să fie mai rău de atât. La 14 ani, ce accidentări să ai? Nu mă gândeam să fie atât de rău.

Eram la Arsenal, mă antrenam de 2 zile și a 3-a zi, la un antrenament, un jucător m-a lovit din spate în genunchi, aveam piciorul în pământ. După am continuat. Genunchiul drept. După aceea am continuat, dar mi-a fugit din nou genunchiul.

A trebuit să mă operez și am stat un an de zile. A fost foarte greu, dar Dumnezeu mi-a dat puterea să trec peste și dacă mă uit în spate, dacă nu aveam aceste accidentări, nu ajungeam la nivelul ăsta. M-au ajutat foarte mult aceste momente”.

2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Cătălin Cîrjan: „Corpul meu nu accepta operația, îmi ieșeau firele din picior”

Căpitanul „câinilor” a explicat că organismul său nu a acceptat operațiile, ceea ce a dus la un proces mult mai complicat de recuperare.

Totodată, acesta le-a mulțumit celor de la FCSB pentru ajutorul oferit în acea perioadă. Cîrjan a făcut recuperarea alături de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul „roș-albaștrilor”.

„Prima accidentare a fost mai ușoară. Eram mai mic. A trecut mai repede. În 3-4 luni eram pe teren. Am făcut recuperarea cu domnul Ovidiu Kurti, la FCSB, și îi mulțumesc foarte mult.

Domnul Meme a vorbit cu Ovidiu și m-au ajutat foarte mult și le mulțumesc pentru asta. După patru luni eram pe teren, deci a trecut bine prima accidentare.

La a doua a fost mult mai greu, am stat 1 an și jumătate. Am avut 3-4 intervenții pentru că lucrurile nu erau cum trebuie.

M-am operat la cel mai bun doctor din Anglia, cel care l-a operat pe van Dijk, pe mai mulți din Premier League. Dar corpul meu nu accepta operația. Am făcut infecție, îmi ieșeau firele din picior”, a mai spus Cătălin Cîrjan, conform fanatik.ro.

Cătălin Cîrjan: „Arsenal a plătit tot”

Întrebat despre cât au costat operațiile, Cătălin Cîrjan a dezvăluit că Arsenal a achitat tot. Mai mult, acesta a afirmat că nu s-a gândit în niciun moment să renunțe la fotbal, ci doar la o revenire cât mai rapidă pe gazon.

„A fost groaznic. (n.r. – Cât a costat operația?) Arsenal a plătit tot. Și prima și a doua operație. Din ce știu operația a fost undeva la 30.000 de lire.

Niciodată (n.r. – dacă s-a gândit vreodată să renunțe la fotbal). Mă gândeam doar cum să facă să revin. În fiecare zi mă gândeam ce să fac pentru genunchi să îmi revin.

Am plâns foarte mult, dar familia mea a fost lângă mine, m-a ajutat foarte mult și le mulțumesc că au fost lângă mine”, a conchis căpitanul lui Dinamo.

40 de meciuri a jucat Cătălin Cîrjan în tricoul lui Dinamo în actuala stagiune. A marcat 8 goluri și a oferit 6 pase de gol

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport