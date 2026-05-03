„Spune-i asta lui Senna!” Două legende s-au stins pe 1 mai.  Amintire cu Zanardi și Ayrton, după o cursă de Formula 1 din 1993

Ayrton Senna, simbolul Formulei 1, a murit pe 1 mai 1994, la doar 34 de ani.

Alex Zanardi, o emblemă a sportului italian, și-a pierdut viața pe 1 mai 2026, la 59 de ani.

O povestioară care i-a legat pe cei doi în Formula 1 în urmă cu peste trei decenii, în ultimul sezon complet al lui Senna în F1.

Alex Zanardi s-a stins și întreaga Italie a fost copleșită în ultimele zile. Toți sportivii, toți antrenorii, toți fanii tuturor sporturilor peninsulare s-au înclinat în memoria lui.

„Ne-a oferit puterea de a nu renunța niciodată”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni. Aproape identic, Gazzetta dello Sport: „Omul care a învățat Italia să nu renunțe niciodată”.

Senna și Zanardi, rivali în Formula 1 timp de trei ani: 1991-1994

Fost pilot de Formula 1, CART și campion paralimpic, Zanardi a impresionat lumea: a cucerit patru medalii de aur într-o viață cu două accidente grave, 16 operații și 7 stopuri cardiace.

Alex Zanardi (foto, în 1993) a concurat în Formula 1 în două perioade: 1991-1994 și 1999-2001. Foto: Imago

A murit pe 1 mai, la 59 de ani. Tot într-o zi de 1 mai, în 1994, s-a ridicat la Cer și Ayrton Senna, simbolul Formulei 1, la doar 34 de ani.

Triplul campion mondial F1 (1988, 1990, 1991) a concurat cu Zanardi între 1991 și 1994, când brazilianul a fost la McLaren și Williams, iar italianul la Jordan, Minardi și Lotus.

Anecdotă cu Zanardi și Senna: „Alex a izbucnit în râs ca un copil”

Jurnalistul italian Leo Turini, 66 de ani, faimos reporter de Formula 1, a redat o anecdotă care-i lega pe Senna și Zanardi. O povestioară din 9 mai 1993.

Ayrton Senna, brazilianul de vis al Formulei 1. Foto: Imago

„Eram la Barcelona. Pe atunci, în fiecare seară după Marele Premiu, zburam înapoi de la aeroportul cel mai apropiat la Bologna, cu Ferrari și Minardi”, și-a amintit Turini pentru Sky Sport Italia.

„M-am urcat în avion și l-am găsit pe Alex. În cursă, Senna s-a plâns că Zanardi l-a încetinit în timp ce îl depășea”.

M-am dus la Zanardi. Alex a izbucnit în râs ca un copil și mi-a zis: «Data viitoare, spune-i prietenului tău Ayrton că trebuie să meargă mai repede». Asta a fost bravada unui om cu sufletul mare. Leo Turini, ziarist italian

