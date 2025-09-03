„Știam că a vândut meciurile” Un fost golgeter din Serie A face dezvăluiri despre  scandalul blaturilor care i-a distrus cariera. A ajuns după gratii!

Cristiano Doni, 52 de ani, a jucat un deceniu la Atalanta, fiind golgeterul all-time al echipei din Bergamo. Dar ce s-a întâmplat în 2011 i-a pătat imaginea la final de carieră: „Totul s-a întors împotriva mea”.

Înainte de scandalul meciurilor trucate, Cristiano Doni era un număr 10 cunoscut mai ales pentru deceniul petrecut la Atalanta Bergamo în două perioade, 1998-2003 și 2006-2011.

A avut doar șapte selecții la naționala Italiei, marcând un singur gol, dar a evoluat la Campionatul Mondial din 2002, chemat de Giovanni Trapattoni.

Doni, 52 de ani astăzi, a rămas peste timp cel mai prolific jucător din istoria Atalantei.

112 goluri a înscris Cristiano Doni în 323 de partide în toate competițiile pentru Atalanta

Doni: „Carabinierii acasă, cinci zile de închisoare. Am fost țap ispășitor”

Apasă însă mult asupra carierei sale ce i s-a întâmplat în vara lui 2011. Atunci, pe 9 august, a fost suspendat 3 ani și jumătate în scandalul Last Bet, ajungând și după gratii în timpul anchetei.

Acum, 14 ani mai târziu, vorbește despre acel episod întunecat.

Cum a fost ironizat Doni de fanii lui Juventus Foto: Imago

„M-au etichetat, dar nu era scandalul meu. Carabinierii veniți acasă, dis-de-dimineață, cele cinci zile de închisoare, primele pagini ale ziarelor”, a declarat el pentru Gazzetta dello Sport.

Totul s-a năruit, am fost țapul ispășitor, azi știu ce înseamnă să ajungi în noroi. Cristiano Doni, fost jucător Atalanta

Doni: „Am ieșit traumatizat. Au fost două partide. Totul s-a întors împotriva mea”

Nu doar că i-a pus punct carierei, la 38 de ani. Imaginea sa a fost distrusă. Și el, puternic lovit psihic.

„Am ieșit traumatizat. Totuși, ce nu te ucide te face mai puternic, așa se spune, nu?

Mi-am dat sufletul pentru Atalanta, dar totul s-a întors împotriva mea.

Am fost condamnat pentru două partide. Prima, Crotone - Atalanta, în care am marcat un gol la vinclu. A doua, Atalanta - Piacenza”, a dezvăluit Doni.

Da, știam că Piacenza a vândut meciurile. Am acceptat, asta e tot. Am fost prost. Cristiano Doni, fost jucător Atalanta

Are o singură consolare: „Astăzi, toată lumea din Bergamo mă iubește”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport