„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”

- Ianis Hagi (26 de ani) este la o semnătură de a deveni noul jucător al celor de la Alanyaspor.
- Informația privind negocierile a fost confirmată și de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei U21 a României.
Liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi a refuzat mai multe oferte în această vară, însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe.
Ianis Hagi, la o semnătură de Alanyaspor
Mijlocașul ofensiv a bătut palma cu Alanyaspor, locul 12 în ultimul sezon din campionatul Turciei, anunță fotomac.com, într-un articol cu titlul „Hagi în Alanya”.
„Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Beșiktaș, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor.
Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche.
Gruparea verde-portocalie l-a convins pe decarul de 26 de ani, care s-a despărțit de Rangers. Numărul 10 român a adunat 130 de meciuri în tricoul lui Rangers, în care a marcat de 20 de ori și a oferit 28 de assist-uri.
În sezonul trecut, el a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 32 de apariții pentru formația scoțiană. Experimentatul jucător ofensiv are 47 de selecții în naționala României și 6 goluri.
Hagi, care a mai evoluat pentru Fiorentina, în Italia, și pentru Genk, în Belgia, poate evolua atât ca număr 10, cât și în banda dreaptă”, mai scrie sursa citată.
Daniel Pancu: „Ianis Hagi e coleg cu Akdag”
Informația a fost confirmată și de Daniel Pancu, care a dezvăluit că a avut o conversație cu Umit Akdag (21 de ani), fostul său elev de la naționala de tineret a României. Stoperul a ajuns și el la Alanya în această vară.
„Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro