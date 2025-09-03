„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”

Ianis Hagi (26 de ani) este la o semnătură de a deveni noul jucător al celor de la Alanyaspor.

Informația privind negocierile a fost confirmată și de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei U21 a României.

Liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi a refuzat mai multe oferte în această vară, însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

Ianis Hagi, la o semnătură de Alanyaspor

Mijlocașul ofensiv a bătut palma cu Alanyaspor, locul 12 în ultimul sezon din campionatul Turciei, anunță fotomac.com, într-un articol cu titlul „Hagi în Alanya”.

„Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Beșiktaș, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor.

Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche.

Gruparea verde-portocalie l-a convins pe decarul de 26 de ani, care s-a despărțit de Rangers. Numărul 10 român a adunat 130 de meciuri în tricoul lui Rangers, în care a marcat de 20 de ori și a oferit 28 de assist-uri.

În sezonul trecut, el a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 32 de apariții pentru formația scoțiană. Experimentatul jucător ofensiv are 47 de selecții în naționala României și 6 goluri.

Hagi, care a mai evoluat pentru Fiorentina, în Italia, și pentru Genk, în Belgia, poate evolua atât ca număr 10, cât și în banda dreaptă”, mai scrie sursa citată.

1.500.000 de euro este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.ro

Daniel Pancu: „Ianis Hagi e coleg cu Akdag”

Informația a fost confirmată și de Daniel Pancu, care a dezvăluit că a avut o conversație cu Umit Akdag (21 de ani), fostul său elev de la naționala de tineret a României. Stoperul a ajuns și el la Alanya în această vară.

„Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro

11 septembrie este data la care se încheie perioada de mercato din Turcia

