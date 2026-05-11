„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă

Ioan Andone (66 de ani) a vorbit despre perioada dificilă prin care trece Rapid în play-off-ul din Liga 1.

Giuleștenii au ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie, perioadă în care au obținut un singur punct.

În etapa 8 din play-off, Rapid a pierdut duelul cu U Cluj cu scorul de 0-1, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă ar putea rata încă un obiectiv din acest sezon: prezența în cupele europene.

Ioan Andone: „E de neînțeles ce se întâmplă acolo”

Ioan Andone nu înțelege cum a fost gestionată situația de la Rapid, ținând cont că giuleștenii au avut un parcurs excelent în sezonul regulat, iar acum au ajuns la 7 meciuri consecutive fără succes în play-off.

Fostul internațional a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Bogdan Lobonț legată de acest subiect.

„Sincer, e de neînțeles ce se întâmplă acolo în play-off. Adică campionatul îl joci bine, arăți bine. O vedeai că se bate la titlu acolo și vin ultimele 10 meciuri și la sfârșit echipa tot căzută fizic este.

Rapid e echipa care nu mai face presing, nu-și mai găsește ritmul, care are jucători care parcă sunt străini, parcă s-au văzut prima dată, așa pare de afară.

Eu acum vă spun vouă, nu știu dacă o să-i placă lui Lobonț. Am stat de vorbă cu el la un meci la Hunedoara, ne-am dus cu mașina împreună.

I-am zis pe drum: «Bă, Lobby, tu ai fost acolo. Ce se întâmplă?». A zis că nu ai cu cine să vorbești. N-au susținere, îi lasă singuri, la primele înfrângeri toată lumea dă vina unul pe altul.

Deci acolo nu e o unitate. E inexplicabil. După un campionat întreg dus împreună la bine și la greu, unde au fost mereu în față.

Cum putem ultimele 10 meciuri să părem așa că ne-am văzut prima dată, să ne uităm unii la alții? Cum să pierdem tot ce am muncit un an de zile? Jucătorii ăia nu înțeleg? Nici măcar Lobonț nu avea o explicație. Explicația este la ei, la jucători”, a declarat Ioan Andone, conform fanatik.ro.

Ioan Andone, despre Gâlcă: „Cred că nu pune presiune pe ei”

Ioan Andone a continuat și a vorbit despre situația lui Costel Gâlcă. Acesta consideră că antrenorul Rapidului nu pune destulă presiune pe jucători în meciurile decisive din play-off.

„Costel cred că nu pune presiune pe ei. Pentru că meciurile astea se câștigă cu presiune. Când n-ai valoare de Rapid și n-ai valoare să te bați la campionat, în vară ești plecat.

Aici dai dovadă de un jucător care poate să facă pasul să joace bine în cupele europene. Dacă joacă bine în play-off și zici: «Stai că-i în regulă, uite, a rezistat la multe derby-uri, meci după meci, din trei în trei zile. Deci e într-un ritm foarte bun». Nu reziști la presiune, caută-ți echipă”, a mai declarat Ioan Andone.

Deci dacă mă întrebai înainte de play-off, am spus că Rapid putea câștiga titlul. Sunt lucruri pe care le știi dacă ești acolo în interior. Deciziile din interior nu îi ajută să treacă peste momentele astea, că e al treilea an. E al treilea play-off în care tu ești la coadă, nu legi o victorie. Ioan Andone

Ultimele două meciuri ale celor de la Rapid în acest sezon:

FC Argeș (deplasare), 15 mai

Universitatea Craiova (acasă), 22-24 mai

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport