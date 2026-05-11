„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă +8 foto
Ioan Andone
Superliga

„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 21:20
  • Ioan Andone (66 de ani) a vorbit despre perioada dificilă prin care trece Rapid în play-off-ul din Liga 1.
  • Giuleștenii au ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie, perioadă în care au obținut un singur punct.

În etapa 8 din play-off, Rapid a pierdut duelul cu U Cluj cu scorul de 0-1, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă ar putea rata încă un obiectiv din acest sezon: prezența în cupele europene.

Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Citește și
Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Citește mai mult
Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el

Ioan Andone: „E de neînțeles ce se întâmplă acolo”

Ioan Andone nu înțelege cum a fost gestionată situația de la Rapid, ținând cont că giuleștenii au avut un parcurs excelent în sezonul regulat, iar acum au ajuns la 7 meciuri consecutive fără succes în play-off.

Fostul internațional a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Bogdan Lobonț legată de acest subiect.

„Sincer, e de neînțeles ce se întâmplă acolo în play-off. Adică campionatul îl joci bine, arăți bine. O vedeai că se bate la titlu acolo și vin ultimele 10 meciuri și la sfârșit echipa tot căzută fizic este.

Rapid e echipa care nu mai face presing, nu-și mai găsește ritmul, care are jucători care parcă sunt străini, parcă s-au văzut prima dată, așa pare de afară.

Eu acum vă spun vouă, nu știu dacă o să-i placă lui Lobonț. Am stat de vorbă cu el la un meci la Hunedoara, ne-am dus cu mașina împreună.

I-am zis pe drum: «Bă, Lobby, tu ai fost acolo. Ce se întâmplă?». A zis că nu ai cu cine să vorbești. N-au susținere, îi lasă singuri, la primele înfrângeri toată lumea dă vina unul pe altul.

Deci acolo nu e o unitate. E inexplicabil. După un campionat întreg dus împreună la bine și la greu, unde au fost mereu în față.

Cum putem ultimele 10 meciuri să părem așa că ne-am văzut prima dată, să ne uităm unii la alții? Cum să pierdem tot ce am muncit un an de zile? Jucătorii ăia nu înțeleg? Nici măcar Lobonț nu avea o explicație. Explicația este la ei, la jucători”, a declarat Ioan Andone, conform fanatik.ro.

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (7).jpg
U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (7).jpg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (1).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (2).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (3).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (4).jpg U Cluj - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ioan Andone, despre Gâlcă: „Cred că nu pune presiune pe ei”

Ioan Andone a continuat și a vorbit despre situația lui Costel Gâlcă. Acesta consideră că antrenorul Rapidului nu pune destulă presiune pe jucători în meciurile decisive din play-off.

„Costel cred că nu pune presiune pe ei. Pentru că meciurile astea se câștigă cu presiune. Când n-ai valoare de Rapid și n-ai valoare să te bați la campionat, în vară ești plecat.

Aici dai dovadă de un jucător care poate să facă pasul să joace bine în cupele europene. Dacă joacă bine în play-off și zici: «Stai că-i în regulă, uite, a rezistat la multe derby-uri, meci după meci, din trei în trei zile. Deci e într-un ritm foarte bun». Nu reziști la presiune, caută-ți echipă”, a mai declarat Ioan Andone.

Deci dacă mă întrebai înainte de play-off, am spus că Rapid putea câștiga titlul. Sunt lucruri pe care le știi dacă ești acolo în interior. Deciziile din interior nu îi ajută să treacă peste momentele astea, că e al treilea an. E al treilea play-off în care tu ești la coadă, nu legi o victorie. Ioan Andone

Ultimele două meciuri ale celor de la Rapid în acest sezon:

  • FC Argeș (deplasare), 15 mai
  • Universitatea Craiova (acasă), 22-24 mai

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid832
6FC Argeș830
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Superliga
20:18
Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Citește mai mult
Mihalcea își face bagajele O fostă campioană a României îl vrea pe antrenorul de la UTA + Ar putea lua doi jucători după el
Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei
Campionate
20:12
Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei
Citește mai mult
Alertă la Inter! Starul lui Cristi Chivu s-a accidentat la antrenament și ar putea rata finala Cupei Italiei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
Ioan Andone liga 1 rapid costel galca play-off
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share