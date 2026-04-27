Publicat: 27.04.2026, ora 20:30
  • DINAMO - RAPID 3-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a anunțat măsuri drastice după faza petrecută în minutul 4 al derby-ului.

Titularizat între buturi de Constantin Gâlcă, Marian Aioani s-a întins pe gazon în minutul 2 și nu a mai putut continua partida. Locul său a fost luat de tânărul Adrian Briciu (18 ani), aflat la debut.

DINAMO - RAPID 3-1. Victor Angelescu: „O rușine cum am început meciul”

Președintele giuleștenilor s-a arătat idignat de cele întâmplate. Angelescu a anunțat că va avea o discuție mâine cu cei din club și susține că asemenea lucruri nu se pot întâmpla la o echipă de talia Rapidului.

„Am făcut probabil cel mai slab meci al nostru. În primul rând, e o rușine cum am început. O să avem niște discuții. Am și vorbit intern la ce s-a întâmplat în minutul 1.

Mă refer la faptul că a trebuit să schimbăm portarul. După meci am fost să vorbesc să înțeleg cum s-a putut ajunge la așa ceva. În mare parte, am auzit versiunea tuturor.

Din punctul meu de vedere, trebuie să existe amenzi și măsuri drastice”, a declarat Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Aioani a făcut semn de la poză că nu mai poate imediat”

Oficialul susține că situația lui Aioani era una incertă încă de la încălzire.

„Imediat după ce au intrat cu copii de mână, Aioani a făcut semn că nu mai poate. Nu mai putea să fie înlocuit în echipa de start.

Antrenorul de portari s-a dus să vorbească cu arbitrul si nu s-a mai putut. Nu are voie să se întâmple asta la un club ca Rapid.

Mie îmi e greu să cred că Aioani cu 15 minute înainte a zis că nu are nicio problemă și joacă și după ce a făcut doi pași nu a mai putut.

El a avut o problemă cu o zi înainte. A părut că există șanse să joace. El s-a oprit la încălzire și nu a mai continuat”, a concluzionat Angelescu.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș530

*beneficiază de rotunjire

