Cadu, din nou la Cluj VIDEO. Fostul căpitan din Gruia  revine la CFR: „Este un vis. Mereu am vrut să mă întorc”

Ricardo Cadu (44 de ani) este noul director sportiv de la CFR Cluj.

Fostul fotbalist legendar din Gruia revine la formația feroviară după 12 ani.

După plecarea lui Marius Bilașco la Rapid, CFR și-a adus un nou director sportiv, pe Ricardo Cadu, fost fotbalist care a jucat șapte ani în Gruia și a contribuit la cele mai mari performanțe ale echipei din anii 2000 și 2010.

După retragerea sa din fotbal, care a avut loc în anul 2021, Cadu a mai lucrat în conducerea lui Pacos de Ferreira, grupare din liga a doua portugheză.

Ca jucător al CFR-ului, Cadu a îmbrăcat tricoul echipei în 250 de meciuri, reușind să înscrie 30 de goluri.

În Gruia, Cadu a devenit de trei ori campion al României și a câștigat trei Cupe și două Supercupe.

„Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv.

Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.

După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira.

Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a transmis CFR Cluj.

Ricardo Cadu: „Un vis. Am vrut tot timpul să mă întorc”

Ricardo Cadu a vorbit pentru site-ul oficial al ardelenilor despre revenirea sa la CFR.

„Un vis. Am vrut tot timpul să mă întorc la CFR și asta am spus încă de când am plecat. Eu știam că atunci când va veni Mureșan o să mă sune pentru că o să aibă nevoie de mine, iar atunci când m-a sunat nu puteam sa refuz.

E foarte important pentru mine pentru că și eu sunt la început în meseria de director sportiv. Să vin într-un oraș pe care-l știu, să lucrez cu oameni ca Mureșan, Bogdan Mara sau Panin, care sunt de mult timp aici, face lucrurile mai ușoare pentru mine.

E același club, s-a schimbat doar puțin față de cum era când am plecat. Eu, ca director sportiv, trebuie să fiu mereu cu gândul la fotbal. Nu o să fie ușor. Am învățat să vorbesc cu impresari, să caut jucători, dar vreau să învăț și mai mult.

Am urmărit fiecare meci. Au avut un început foarte greu, dar apoi, cu venirea lui Pancu, au făcut minuni. Nimeni nu se gândea că echipa o să fie pe locul al treilea acum. Au arătat că sunt o echipă bună și că pot mai mult”, a declarat Ricardo Cadu.

Sper să câștigăm meciul cu U Cluj, pentru că dacă vom obține o victorie putem chiar să ne batem la titlu Ricardo Cadu

