„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, crede că „studenții” vor câștiga partida cu FCSB.

Tehnicianul a discutat despre numirea lui Cristiano Bergodi pe banca „șepcilor roșii”.

Ioan Ovidiu Sabău mizează pe victoria celor de la U Cluj: „Este o echipă care are încredere”

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al Universității Cluj, crede că „studenții” vor profita de avantajul terenului propriu și se vor impune împotriva celor de la FCSB.

„ Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față.

Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.

Fostul tehnician de pe Cluj-Arena crede că atuul „studenților” este compartimentul defensiv.

„U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă că sunt acolo lângă play-off și este o echipă de fotbal”, a continuat Ioan Ovidiu Sabău.

Echipa de pe Cluj-Arena are 17 puncte și se află la 2 lungimi în spatele Oțelului Galați, ocupanta ultimului loc de play-off.

Ioan Ovidiu Sabău: „Trebuia altceva la echipă”

Întrebat despre schimbarea sa pe banca tehnică cu Cristiano Bergodi, Sabău consideră că mutarea era necesară pentru echipă.

„Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a continuat fostul antrenor al „studenților”.

De la instalarea lui Cristiano Bergodi în postura de antrenor principal al lui U Cluj, echipa a câștigat 2 meciuri din tot atâtea disputate.

„Studenții” s-au impus împotriva Oțelului Galați, în etapa #14 din Liga 1, grație unui gol marcat de Jovo Lukic în minutele de prelungiri, 2-1.

Celălalt succes a venit în prima etapă din Cupa României, împotriva divizionarei secunde Metalul Buzău, 2-1.

