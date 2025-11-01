„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: SportPictures
Superliga

„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 17:03
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 17:03
  • Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, crede că „studenții” vor câștiga partida cu FCSB.
  • Tehnicianul a discutat despre numirea lui Cristiano Bergodi pe banca „șepcilor roșii”.

U Cluj - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6
Citește și
U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6
Citește mai mult
U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6

Ioan Ovidiu Sabău mizează pe victoria celor de la U Cluj: „Este o echipă care are încredere”

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al Universității Cluj, crede că „studenții” vor profita de avantajul terenului propriu și se vor impune împotriva celor de la FCSB.

Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față.

Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.

Fostul tehnician de pe Cluj-Arena crede că atuul „studenților” este compartimentul defensiv.

„U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă că sunt acolo lângă play-off și este o echipă de fotbal”, a continuat Ioan Ovidiu Sabău.

Echipa de pe Cluj-Arena are 17 puncte și se află la 2 lungimi în spatele Oțelului Galați, ocupanta ultimului loc de play-off.

Ioan Ovidiu Sabău: „Trebuia altceva la echipă”

Întrebat despre schimbarea sa pe banca tehnică cu Cristiano Bergodi, Sabău consideră că mutarea era necesară pentru echipă.

Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a continuat fostul antrenor al „studenților”.

De la instalarea lui Cristiano Bergodi în postura de antrenor principal al lui U Cluj, echipa a câștigat 2 meciuri din tot atâtea disputate.

„Studenții” s-au impus împotriva Oțelului Galați, în etapa #14 din Liga 1, grație unui gol marcat de Jovo Lukic în minutele de prelungiri, 2-1.

Celălalt succes a venit în prima etapă din Cupa României, împotriva divizionarei secunde Metalul Buzău, 2-1.

Citește și

Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări
Stranieri
16:25
Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări
Citește mai mult
Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Campionate
14:43
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Citește mai mult
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Ioan Ovidiu Sabau Cristiano Bergodi Universitatea Cluj fcsb superliga
Știrile zilei din sport
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Superliga
10:33
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Citește mai mult
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Campionate
10:30
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Citește mai mult
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Superliga
09:52
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Citește mai mult
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Superliga
01.11
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Citește mai mult
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
15:08
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
15:32
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Campionate
01.11
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește mai mult
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Campionate
01.11
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Citește mai mult
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Campionate
01.11
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Citește mai mult
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Campionate
01.11
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Citește mai mult
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 48 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share