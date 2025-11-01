Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

Simone Inzaghi (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal, conduce topul celor mai bine plătiți antrenori din lume.

La nivel de echipă națională, Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, are al treilea cel mai mare salariu.

Cele mai mari salarii ale antrenorilor de club ating sume de peste 10 milioane de euro.

Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume

Mutarea lui Simone Inzaghi de la Inter la Al-Hilal l-a transformat în cel mai bine plătit antrenor din lume. Tehnicianul echipei saudite câștigă 27 milioane de euro pe an, scrie as.com.

Pe poziția secundă se află fostul lider al clasamentului, Pep Guardiola. Spaniolul este plătit anual cu 22.4 milioane de euro de către Manchester City și mai are doi ani de contract cu echipa de pe Etihad.

Ultima poziție a podiumului este ocupată de Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal. Tehnicianul iberic încasează 18.3 milioane de euro pentru a-i conduce pe „tunari”.

Tot din fotbalul britanic este și cel de al patrulea cel mai bine plătit antrenor din lume: David Moyes. Scoțianul a semnat cu Everton la începutul acestui an pentru nu mai puțin de 14.5 milioane de euro.

Atletico Madrid a decis să îi reducă salariul lui Diego Simeone cu 3.5 milioane de euro, dar ocupă locul 5 în clasament, cu un salariu anual de 13 milioane de euro.

Totuși, scriu jurnaliștii spanioli, din această sumă sunt plătiți și colaboratorii săi din staff-ul tehnic.

Top 10 cei mai bine plătiți antrenori din lume

Simone Inzaghi, Al-Hilal - 27 milioane de euro

Pep Guardiola, Manchester City - 22.3 milioane de euro

Mikel Arteta, Arsenal - 18.3 milioane de euro

David Moyes, Everton - 14.5 milioane de euro

Diego Simeone, Atletico Madrid - 13 milioane de euro

Luis Enrique, PSG - 11 milioane de euro

Carlo Ancelotti, Brazilia - 9.5 milioane de euro

Unai Emery, Aston Villa - 9.5 milioane de euro

Arne Slot, Liverpool - 8 milioane de euro

Xabi Alonso, Real Madrid - 8 milioane de euro

Cosmin Olăroiu, al treilea cel mai bine plătit selecționer din lume

Cel mai bine plătit antrenor român este Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite. Acesta încasează 5.2 milioane de euro anual.

Selecționerul este are al treilea cel mai mare salariu din fotbalul internațional. Acesta este depășit doar de selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti (9.5 milioane de euro) și Thomas Tuchel, selecționerul Angliei (5.9 milioane de euro).

Roberto Mancini a fost cel mai bine plătit selecționer din toate timpurile. Italianul a semnat un contract cu Arabia Saudită pentru 40 de milioane de euro pe sezon.

Italianul a rezistat un pic mai mult de un an pe banca selecționatei de la Riyad.

