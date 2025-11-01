U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6 +6 foto
U Cluj - FCSB foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

U Cluj - FCSB 0-2 Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6

George Neagu , Ștefan Neda , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 01.11.2025, ora 19:01
Actualizat: 01.11.2025, ora 22:38
  • U Cluj - FCSB 0-2. Formația lui Charalambous obține a patra victorie în ultimele 5 etape și ajunge pe locul 7, imediat sub locurile de play-off.
  • Darius Olaru, cu o „dublă”, a fost cel care a adus succesul pentru campioană.

Partida de pe Cluj Arena a început cu oaspeții foarte prezenți în atac. Murgia a bifat prima mare ocazie după 11 minute, cu capul după un corner, însă Bîrligea a respins din apropierea liniei porții, iar șutul următor al lui Bic trece mult peste poartă.

U Cluj - FCSB 0-2. Olaru MVP în victoria care duce campioana la granița Top 6

În minutul 29, Cisotti venea cu o replică după atacurile clujenilor, însă lovitura sa de cap care se ducea sub bară a fost respinsă în corner de Lefter.

Trei minute mai târziu, Olaru deschidea scorul, cu un voleu superb, de la 12 metri, după o centrare perfectă a lui Lixandru.

Lucrurile s-au înrăutățit pentru U Cluj, după ce Murgia a văzut două cartonașe galbene în interval de doar 3 minute.

La scurt timp după pauză, același Olaru reușea „dubla”, după o gafă colosală a lui Cisse, care a pasat greșit către portar, căpitanul de la FCSB trimițând cu ușurință în poartă.

U Cluj nu a reușit să mai pună probleme până la final, scorul a rămas neschimbat, iar FCSB pleacă acasă cu toate cele trei puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1431
2Rapid 1431
3U Craiova1428
4Dinamo 1527
5FC Argeș1527
6Oțelul 1419
7FCSB1519
8Farul1419
9Unirea Slobozia1518
10U Cluj1517
11UTA Arad1416
12Petrolul 1413
13CFR Cluj1513
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1410
16Metaloglobus 147

U Cluj - FCSB 0-2

  • A marcat: Olaru (32, 55)

Final de meci.

Min. 90+4 - Galben pentru Pantea.

Min. 90 - Thiam trimite cu capul periculos, însă Lefter respinge în transversală.

Min. 88 - Iese Olaru, intră Alhassan.

Min. 85 - Iese Bic, intră Trică.

Min. 80 - Iese Bîrligea, intră Thiam.

Min. 77 - Iese Artean, intră Simion.

Min. 66 - Galben pentru Bic.

Min. 63 - Ies Macalou și Postolachi, intră El Sawy și Nistor.

Min. 55 - Gol FCSB! Olaru reușește „dubla”, după o gafă imensă a lui Cisse, care a pasat greșit către portar. Olaru a interceptat și a trimis pe lângă Lefter.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Schimbare la pauză pentru FCSB: iese Lixandru, intră Miculescu.

Pauză la Cluj.

Min. 39 - Cartonaș roșu pentru Murgia. Acesta a văzut al doilea galben după un fault asupra lui Olaru.

Min. 36 - Galben pentru Murgia.

Min. 32 - Gol FCSB! Olaru deschide scorul, cu un voleu de la 12 metri, după o centrare perfectă a lui Lixandru.

Min. 29 - Ocazie imensă pentru FCSB. Cisotti trimite cu capul din 8 metri, după o centrare foarte bună a lui Olaru, însă Lefter respinge peste poartă.

Min. 18 - Mici probleme pentru Tănase, care a avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost scos în afara terenului. Ulterior a revenit pe teren.

Min. 11 - Ocazie mare pentru U Cluj. Murgia trimite cu capul după un corner, Bîrligea respinge de pe linia porții, iar șutul următor al lui Bic trece mult peste poartă.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu - Murgia, Artean, Bic - Macalou, Lukic, Postolachi
  • Rezerve: Gertmonas, I. Chirilă, Chinteș, I. Cristea, Toșca, Miguel Silva, G. Simion, Codrea, El Sawy, D. Nistor, A. Gheorghiță, A. Trică
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, I. Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Graovac, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Politic, M. Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Cluj Arena

20:00 Bornă importantă pentru Radunovic

Muntenegreanul din defensiva FCSB va bifa meciul cu numărul 250 în Liga 1. Sosit în România în 2017, la Astra, acesta este la al nouălea sezon consecutiv în primul eșalon.

19:00 Ionuț Cercel, titular din nou ca stoper

După prestația de runda trecută în victoria categorică în meciul cu UTA, 4-0, Ionuț Cercel a fost trimis din nou de Charalambous în centrul defensivei, alături de Ngezana.

U Cluj n-a mai câștigat acasă din aprilie!

Ultima victorie reușită de U Cluj pe teren propriu în campionat a fost pe 26 aprilie 2025, într-un meci cu U Craiova, scor 2-1.

În această ediție de campionat FCSB a reușit doar o singură victorie în deplasare, 1-0 cu Petrolul pe 19 iulie 2025.

În cazul în care va fi utilizat, Risto Radunovic va bifa partida cu numărul 250 în Superliga, întrecere în care a debutat pe 9 august 2017, în Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 1-0.

De remarcat un alt aspect statistic important, muntenegreanul este jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pe prima scenă din istoria roș-albaștrilor, 158 de prezențe, potrivit lpf.ro.

Ultima victorie bifată de ,,șepcile roșii” în fața celor de la FCSB a fost pe 31 octombrie 2022 cu scorul de 2-1.

Cea mai recentă dispută directă între cele două echipe a fost pe 11 mai 2025, FCSB reușind să se impună cu scorul de 2-0, după „dubla” lui Marius Ștefănescu.

Cristiano Bergodi, înainte de meciul cu FCSB: „Cred că ei sunt în revenire”

Cristiano Bergodi, noul antrenor al celor de la U Cluj, a prefațat partida cu FCSB din etapa 15 din Liga 1.

„Este un meci foarte important cu FCSB, pentru că este o echipă care nu merită locul pe care se află în clasament, la lotul pe care îl are.

Mai devreme sau mai târziu, întâlnești aceste echipe foarte bune și atunci nu sunt îngrijorat că debutăm acasă cu un meci foarte dificil. Îmi place că jucăm împotriva lui FCSB, pentru că putem vedea cum este echipa din punct de vedere mental, cum a reacționat după două victorii.

Nu contează că FCSB trece printr-o perioadă grea, nu există asta în fotbal, pentru că la un moment dat se pot schimba radical lucrurile. Atunci când ai jucători importanți, de valoare, de calitate, de personalitate, nu trebuie să îți faci griji.

Eu cred că ei sunt în revenire, nu sunt într-o perioadă așa proastă, pentru că au câștigat cu UTA, au câștigat în Cupă cu Gloria Bistrița și vin aici pentru a câștiga trei puncte. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, să facem un meci important din toate punctele de vedere.

Când echipa se numește FCSB, este normal că îți dă această motivație, această ambiție de a încerca să faci a treia victorie la rând”, a declarat Cristiano Bergodi, conform fcucluj.ro.

Elias Charalambous: „Venim după o săptămână bună”

Antrenorul celor de la FCSB a declarat că echipa sa e pregătită pentru duelul cu formația antrenată de Cristiano Bergodi.

„Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat (n.r. - cu UTA Arad, 4-0) şi ultimul meci în Cupă (n.r. - cu Gloria Bistrița, 3-1). Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine.

Ştiu că au schimbat antrenorul, dar asta nu are legătură cu noi. Singurul lucru care ne interesează este să ne facem jocul. Asta este cel mai important”, a spus Elias Charalambous, potrivit as.ro.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share