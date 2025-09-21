Sabău, enervat de propriul jucător Antrenorul de la U Cluj nu înțelege greșeala din meciul cu FC Argeș: „Nu știu cum privești tu fotbalul”
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: Sport Pictures
Superliga

Sabău, enervat de propriul jucător Antrenorul de la U Cluj nu înțelege greșeala din meciul cu FC Argeș: „Nu știu cum privești tu fotbalul”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 11:58
  • Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, și-a criticat propriul jucător, pe Ovidiu Bic (31 de ani), după eliminarea din meciul cu FC Argeș, pierdut 0-1.

Nemulțumirea tehnicianului a plecat de la faptul că Ovidiu Bic a luat două cartonașe galbene în doar 6 minute, în startul celei de-a doua părți a partidei cu FC Argeș, scor 1-0 pentru formația piteșteană.

Tensiuni la Real Madrid FOTO. Vinicius, reacție nervoasă după decizia lui Xabi Alonso + Dialog aprins pe gazon între ce doi
Citește și
Tensiuni la Real Madrid FOTO. Vinicius, reacție nervoasă după decizia lui Xabi Alonso + Dialog aprins pe gazon între ce doi
Citește mai mult
Tensiuni la Real Madrid FOTO. Vinicius, reacție nervoasă după decizia lui Xabi Alonso + Dialog aprins pe gazon între ce doi

Ioan Ovidiu Sabău nu-l înțelege pe Ovidiu Bic: „Nu știu cum privești tu fotbalul”

Ioan Ovidiu Sabău este de părere că o greșeală precum cea a lui Bic este nepermisă la un jucător cu experiență, astfel că nu l-a menajat.

„La experienţa lui, nu ştiu ce-a făcut. Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundaşul dreapta, cu Oancea, că aţi jucat împreună? N-am înţeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

OK, eşti obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl laşi să meargă şi te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când eşti neinspirat şi iei deciziile proaste”.

Sabău a criticat și echipa, motivul fiind reprezentat de rezultatele modeste din acest sezon.

„Nu arătăm că o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar.

Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform primasport.ro.

1,2 milioane de euro
este cota lui Ovidiu Bic, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Ovidiu Bic a jucat în toate meciurile Universității din campionat, fără însă să marcheze sau să ofere vreo pasă de gol.

Bic a evoluat și în cele două meciuri jucate de U Cluj în Conference League contra armenilor de la Ararat.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

 Liga 1, etapa #10 Runda se încheie cu duelurile Csikszereda - Metaloglobus și  Dinamo - Farul  » Programul complet + clasamentul actualizat  
Superliga
09:10
Liga 1, etapa #10 Runda se încheie cu duelurile Csikszereda - Metaloglobus și Dinamo - Farul » Programul complet + clasamentul actualizat
Citește mai mult
 Liga 1, etapa #10 Runda se încheie cu duelurile Csikszereda - Metaloglobus și  Dinamo - Farul  » Programul complet + clasamentul actualizat  
Liga 2, Etapa #7 ASA Târgu Mureș, o nouă victorie pe teren propriu » Programul complet + Clasamentul actualizat
Liga 2
12:58
Liga 2, Etapa #7 ASA Târgu Mureș, o nouă victorie pe teren propriu » Programul complet + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, Etapa #7 ASA Târgu Mureș, o nouă victorie pe teren propriu » Programul complet + Clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Ioan Ovidiu Sabau liga 1 u cluj ovidiu bic
Știrile zilei din sport
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Superliga
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Citește mai mult
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Stranieri
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Citește mai mult
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Superliga
21.09
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Citește mai mult
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Superliga
21.09
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Citește mai mult
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
23:02
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Stranieri
21.09
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO. Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Citește mai mult
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
21.09
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Superliga
21.09
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește mai mult
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Superliga
21.09
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Citește mai mult
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 15 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share