Sabău, enervat de propriul jucător Antrenorul de la U Cluj nu înțelege greșeala din meciul cu FC Argeș: „Nu știu cum privești tu fotbalul”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, și-a criticat propriul jucător, pe Ovidiu Bic (31 de ani), după eliminarea din meciul cu FC Argeș, pierdut 0-1.

Nemulțumirea tehnicianului a plecat de la faptul că Ovidiu Bic a luat două cartonașe galbene în doar 6 minute, în startul celei de-a doua părți a partidei cu FC Argeș, scor 1-0 pentru formația piteșteană.

Ioan Ovidiu Sabău nu-l înțelege pe Ovidiu Bic: „Nu știu cum privești tu fotbalul”

Ioan Ovidiu Sabău este de părere că o greșeală precum cea a lui Bic este nepermisă la un jucător cu experiență, astfel că nu l-a menajat.

„La experienţa lui, nu ştiu ce-a făcut. Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal. Faci glume cu fundaşul dreapta, cu Oancea, că aţi jucat împreună? N-am înţeles ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să fii un om responsabil.

OK, eşti obosit, dar n-ai voie la acest nivel. E contraatac, îl laşi să meargă şi te duci cu el, ar fi intrat în margine, dar sunt acele momente care decid jocul, când eşti neinspirat şi iei deciziile proaste”.

Sabău a criticat și echipa, motivul fiind reprezentat de rezultatele modeste din acest sezon.

„Nu arătăm că o echipă de fotbal, în primul rând. Nu aveam acea stare de spirit arătată de adversar.

Noi jucăm cu teamă, nu ne asumăm, dăm mingea de la unul la celălalt fără nicio logică în unele momente”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform primasport.ro.

1,2 milioane de euro este cota lui Ovidiu Bic, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Ovidiu Bic a jucat în toate meciurile Universității din campionat, fără însă să marcheze sau să ofere vreo pasă de gol.

Bic a evoluat și în cele două meciuri jucate de U Cluj în Conference League contra armenilor de la Ararat.

