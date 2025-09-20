Liga 1 etapa #10 FC Argeș - U Cluj, live de la 18:45 » Programul complet + Clasamentul actualizat

FC Argeș - Universitatea Cluj și Oțelul Galați - Universitatea Craiova se joacă astăzi, în etapa #10 a Ligii 1.

În primul meci al rundei, Botoșani a învins-o pe FCSB, scor 3-1.

Etapa #10 a Ligii 1 propune mai multe dueluri interesante.

FC Argeș o întâlnește pe U Cluj pe teren propriu sâmbătă, de la ora 18:45. De asemenea, Universitatea Craiova se deplasează la Galați pentru meciul cu Oțelul, partidă care se joacă sâmbătă, cu începere de la 21:00.

Duminică, Petrolul merge la Slobozia, CFR Cluj primește vizita celor de la UTA Arad, în timp ce Rapid întâlnește Hermannstadt în Giulești, începând cu ora 21:00. În ultimul meci al etapei, luni, de la 21:00, Dinamo joacă pe teren propriu cu Farul.

FC Argeș - Universitatea Cluj, live de la 18:45

Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila). Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova), Daniel Ilinca (Craiova). VAR: Viorel Flueran (Craiova). AVAR: Vasile Marinescu (București).

Oțelul Galați - Universitatea Craiova, live de la 21:00

Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). Asistenți: Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Romică Bîrdeș (Pitești)

S-a jucat vineri

FC Botoșani - FCSB 3-1

Au marcat: Dumiter ('40), Kovtalyuk ('67, 90+2), / Bîrligea ('36)

Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți: Marius Badea (Rm. Vâlcea), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sorin Costreie (Voluntari). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

Duminică, 21 septembrie

Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, live de la 16:00

Stadion: Clinceni - Arena 1, Clinceni

CFR Cluj - UTA Arad, live de la 18:15

Stadion: Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca

Rapid - Hermannstadt, live de la 21:00

Stadion: „Giulești”, București

Luni, 22 septembrie

Csikszereda - Metaloglobus, live de la 18:00

Stadion: Municipal, Miercurea Ciuc

Dinamo - Farul Constanța, live de la 21:00

Stadion: Arena Națională, București

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 9 23 2 Botoșani 10 19 3 Rapid 9 19 4 Dinamo 9 18 5 Argeș 9 16 6 Unirea Slobozia 9 14 7 UTA Arad 9 14 8 U Cluj 9 13 9 Farul 9 13 10 Oțelul 9 10 11 CFR Cluj 8 7 12 Hermannstadt 9 7 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 9 6 15 Csikszereda 8 3 16 Metaloglobus 9 2

