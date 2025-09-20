Liga 1 etapa #10 FC Argeș - U Cluj, live de la 18:45 » Programul complet + Clasamentul actualizat

- FC Argeș - Universitatea Cluj și Oțelul Galați - Universitatea Craiova se joacă astăzi, în etapa #10 a Ligii 1.
- În primul meci al rundei, Botoșani a învins-o pe FCSB, scor 3-1.
- Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
Etapa #10 a Ligii 1 propune mai multe dueluri interesante.
FC Argeș o întâlnește pe U Cluj pe teren propriu sâmbătă, de la ora 18:45. De asemenea, Universitatea Craiova se deplasează la Galați pentru meciul cu Oțelul, partidă care se joacă sâmbătă, cu începere de la 21:00.
Duminică, Petrolul merge la Slobozia, CFR Cluj primește vizita celor de la UTA Arad, în timp ce Rapid întâlnește Hermannstadt în Giulești, începând cu ora 21:00. În ultimul meci al etapei, luni, de la 21:00, Dinamo joacă pe teren propriu cu Farul.
FC Argeș - Universitatea Cluj, live de la 18:45
- Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila). Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova), Daniel Ilinca (Craiova). VAR: Viorel Flueran (Craiova). AVAR: Vasile Marinescu (București).
- Stadion: Orășenesc, Mioveni
Oțelul Galați - Universitatea Craiova, live de la 21:00
- Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). Asistenți: Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Romică Bîrdeș (Pitești)
- Stadion: Oțelul, Galați
S-a jucat vineri
FC Botoșani - FCSB 3-1
- Au marcat: Dumiter ('40), Kovtalyuk ('67, 90+2), / Bîrligea ('36)
- Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți: Marius Badea (Rm. Vâlcea), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sorin Costreie (Voluntari). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)
- Stadion: Municipal, Botoșani
Duminică, 21 septembrie
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, live de la 16:00
- Stadion: Clinceni - Arena 1, Clinceni
CFR Cluj - UTA Arad, live de la 18:15
- Stadion: Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca
Rapid - Hermannstadt, live de la 21:00
- Stadion: „Giulești”, București
Luni, 22 septembrie
Csikszereda - Metaloglobus, live de la 18:00
- Stadion: Municipal, Miercurea Ciuc
Dinamo - Farul Constanța, live de la 21:00
- Stadion: Arena Națională, București
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|9
|23
|2
|Botoșani
|10
|19
|3
|Rapid
|9
|19
|4
|Dinamo
|9
|18
|5
|Argeș
|9
|16
|6
|Unirea Slobozia
|9
|14
|7
|UTA Arad
|9
|14
|8
|U Cluj
|9
|13
|9
|Farul
|9
|13
|10
|Oțelul
|9
|10
|11
|CFR Cluj
|8
|7
|12
|Hermannstadt
|9
|7
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|9
|6
|15
|Csikszereda
|8
|3
|16
|Metaloglobus
|9
|2