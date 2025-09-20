Liga 1 etapa #10 FC Argeș - U Cluj, live de la 18:45 » Programul complet + Clasamentul actualizat
Liga 1 etapa #10 FC Argeș - U Cluj, live de la 18:45 » Programul complet + Clasamentul actualizat

Publicat: 20.09.2025, ora 09:14
Actualizat: 20.09.2025, ora 09:26
  • FC Argeș - Universitatea Cluj și Oțelul Galați - Universitatea Craiova se joacă astăzi, în etapa #10 a Ligii 1.
  • În primul meci al rundei, Botoșani a învins-o pe FCSB, scor 3-1.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.

Etapa #10 a Ligii 1 propune mai multe dueluri interesante.

FC Argeș o întâlnește pe U Cluj pe teren propriu sâmbătă, de la ora 18:45. De asemenea, Universitatea Craiova se deplasează la Galați pentru meciul cu Oțelul, partidă care se joacă sâmbătă, cu începere de la 21:00.

Duminică, Petrolul merge la Slobozia, CFR Cluj primește vizita celor de la UTA Arad, în timp ce Rapid întâlnește Hermannstadt în Giulești, începând cu ora 21:00. În ultimul meci al etapei, luni, de la 21:00, Dinamo joacă pe teren propriu cu Farul.

FC Argeș - Universitatea Cluj, live de la 18:45

  • Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila). Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova), Daniel Ilinca (Craiova). VAR: Viorel Flueran (Craiova). AVAR: Vasile Marinescu (București).
  • Stadion: Orășenesc, Mioveni

Oțelul Galați - Universitatea Craiova, live de la 21:00

  • Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). Asistenți: Valentin Avram (București), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Romică Bîrdeș (Pitești)
  • Stadion: Oțelul, Galați

S-a jucat vineri

FC Botoșani - FCSB 3-1

  • Au marcat: Dumiter ('40), Kovtalyuk ('67, 90+2), / Bîrligea ('36)
  • Arbitru: Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți: Marius Badea (Rm. Vâlcea), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sorin Costreie (Voluntari). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)
  • Stadion: Municipal, Botoșani

Duminică, 21 septembrie

Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, live de la 16:00

  • Stadion: Clinceni - Arena 1, Clinceni

CFR Cluj - UTA Arad, live de la 18:15

  • Stadion: Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca

Rapid - Hermannstadt, live de la 21:00

  • Stadion: „Giulești”, București

Luni, 22 septembrie

Csikszereda - Metaloglobus, live de la 18:00

  • Stadion: Municipal, Miercurea Ciuc

Dinamo - Farul Constanța, live de la 21:00

  • Stadion: Arena Națională, București

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova923
2Botoșani1019
3Rapid 919
4Dinamo 918
5Argeș916
6Unirea Slobozia914
7UTA Arad914
8U Cluj913
9Farul 913
10Oțelul 910
11CFR Cluj87
12Hermannstadt97
13FCSB107
14Petrolul 96
15Csikszereda83
16Metaloglobus 92

