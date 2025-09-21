Vinicius Jr. (25 de ani) a fost deranjat că a fost schimbat în partida dintre Real Madrid și Espanyol, scor 2-0 pentru „galactici”.

Brazilianul a avut o discuție cu Xabi Alonso chiar pe teren, fiind total nemulțumit de decizia antrenorului.

Deși Real Madrid are victorii pe linie în acest sezon, lucrurile nu sunt tocmai roz. Vinicius a fost total nemulțumit de decizia tehnicianului de a-l înlocui, la cea mai recentă partidă de campionat.

Tensiuni la Real Madrid. Vinicius, nemulțumit

În minutul 77 al partidei de pe Bernabeu, tehnicianul „galacticilor” a decis să îl schimbe pe Vinicius. După ce a văzut tabela, brazilianul a fost total nemulțumit, gesticulând larg în momentul înlocuirii.

În pauza de hidratare, acesta și-a exprimat în mod clar nemulțumirea față de decizia lui Xabi Alonso.

Fiind nervos, Vinicius a aruncat puternic cu o sticlă de apă, gest care nu a trecut neobservat.

Brazilianul nu a fost integralist în niciun meci din acest sezon la Real Madrid, semn că și-a pierdut statutul pe care îl avea atunci când Carlo Ancelotti antrena la formația din capitala Spaniei.

Xabi Alonso, despre supărarea lui Vinicius: „ L-am schimbat când juca bine, aș fi putut aștepta mai mult”

Antrenorul Xabi Alonso a comentat, după meci:

„Singurul lucru care i-a lipsit astăzi lui Vini a fost un gol. L-am înlocuit când juca bine. Aș fi putut aștepta puțin mai mult, dar voiam forțe proaspete în flancuri. Vini voia să continue, dar aveam nevoie să preluăm controlul. Sunt mulțumit de prestația lui, dar sunt momente în care ai nevoie de forțe proaspete.

Și Franco Mastantuono a vrut să continue să joace. Mi-a spus: «Mă vei înlocui?» Și am spus: «Da». Ceva similar s-a întâmplat și cu Vini.

E normal. Și Franco a plecat puțin supărat. Până la urmă, li se întâmplă tuturor. Sunt mulțumit de performanța lui Vini și, de asemenea, de cea a lui Franco”, a declarat Xabi Alonso, la finalul partidei, conform espn.com.

