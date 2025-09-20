LIGA 2, Etapa #7 Opt meciuri sunt programate zi în eșalonul secund » Programul complet + Clasamentul actualizat
LIGA 2, Etapa #7 Opt meciuri sunt programate zi în eșalonul secund » Programul complet + Clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 09:30
  • Opt meciuri se dispută azi în eșalonul secund. Șapte dintre acestea vor începe la 11:00.
  • FC Bihor a învins FC Bacău, scor 2-0, în prologul etapei #7 din Liga 2.
  • Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa a șaptea din liga secundă va începe vineri și se va încheia marți cu duelul dintre Chindia Târgoviște și Steaua.

În acest moment, Corvinul Hunedoara se află pe prima poziție a clasamentului cu 16 puncte, fiind urmată de FC Bihor, formație care a acumulat 15.

Pe locul al treilea se clasează ASA Târgu Mureș, marea surpriză din liga secundă.

Concordia Chiajna - CSM Slatina, live de la 11:00

  • Arbitru: Ionuț Țurcanu (Piatra Neamț). Asistenți: Răzvan Andrei (Piatra Neamț), Nicolae Petre (Bucov)
  • Stadion: „Concordia”, Chiajna

Corvinul Hunedoara - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

  • Arbitru: Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea). Asistenți: Bogdan Mociorniță (Băicoi), Mihaela Țepușă (Buzău)
  • Stadion: „Michael Klein”, Hunedoara

CS Dinamo - FC Voluntari, live de la 11:00

  • Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași). Asistenți: Andrei Diaconu (Iași), Iulian Contofan (Iași)
  • Stadion: „CNAF”, Mogoșoaia

CSC Șelimbăr - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

  • Arbitru: Alina Peșu (Mangalia). Asistenți: Daniel Călin (București), Cătălina Nan (Alexandria)â
  • Stadion: „Măgura”, Cisnădie

CSM Reșița - Gloria Bistrița, live de la 11:00

  • Arbitru: Marius Naidin (Pitești). Asistenți: Lucian Tănase (Pitești), Marius Bărbulescu (București)
  • Stadion: „Mircea Chivu”, Reșița

Sepsi OSK - Muscelul Câmpulung, live de la 11:00

  • Arbitru: Florin Vremăroiu (Moreni). Asistenți: Ștefan Dumitrache (Palanca), Cristian Voicu (Focșani)
  • Stadion: „Sepsi Arena”, Sfântu Gheorghe

CS Tunari - CS Afumați, live de la 11:00

  • Arbitru: Nicolae Lunca (Cluj-Napoca). Asistenți: Tamas Kopriva (Carei), Ionuț Matica (Oradea)
  • Stadion: „Central”, Tunari

Poli Iași - Metalul Buzău, live de la 12:30

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Darius Iviniș (Zlatna). Asistenți: Zsolt Kopriva (Carei), Antal Csaba (Baciu)
  • Stadion: „Emil Alexandrescu”, Iași

S-a jucat vineri

FC Bihor - FC Bacău 2-0

  • Au marcat: Tescan ('4) și Tincău ('42)
  • Arbitru: Cătălin Roman (Timișoara). Asistenți: Raul Ghiciulescu (Lugoj), Daniel Nistor (Zlatna)
  • Stadion: „Iuliu Bodola”, Oradea

Duminică, 21 septembrie

ASA Târgu Mureș - Ceahlăul Piatra Neamț

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: „Trans-Sil”, Târgu Mureș

Marți, 23 septembrie

Chindia Târgoviște - Steaua, live de la 19:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște

Clasamentul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1FC Bihor718
2Corvinul616
3ASA Târgu Mureș613
4Chindia Târgoviște613
5Steaua București*613
6FC Voluntari613
7Concordia Chiajna610
8CSM Reșița610
9CS Afumați*610
10Metalul Buzău610
11Sepsi610
12Ceahlăul Piatra Neamț610
13Poli Iași68
14CS Tunari*66
15FC Bacău 76
16Gloria Bistrița*66
17CS Dinamo*65
18Muscelul Câmpulung64
19CSM Slatina*63
20CSC Dumbrăvița*63
21CSC Șelimbăr*60
22Olimpia Satu Mare*60
* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

