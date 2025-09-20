- Opt meciuri se dispută azi în eșalonul secund. Șapte dintre acestea vor începe la 11:00.
- FC Bihor a învins FC Bacău, scor 2-0, în prologul etapei #7 din Liga 2.
- Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa a șaptea din liga secundă va începe vineri și se va încheia marți cu duelul dintre Chindia Târgoviște și Steaua.
În acest moment, Corvinul Hunedoara se află pe prima poziție a clasamentului cu 16 puncte, fiind urmată de FC Bihor, formație care a acumulat 15.
Pe locul al treilea se clasează ASA Târgu Mureș, marea surpriză din liga secundă.
Concordia Chiajna - CSM Slatina, live de la 11:00
- Arbitru: Ionuț Țurcanu (Piatra Neamț). Asistenți: Răzvan Andrei (Piatra Neamț), Nicolae Petre (Bucov)
- Stadion: „Concordia”, Chiajna
Corvinul Hunedoara - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00
- Arbitru: Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea). Asistenți: Bogdan Mociorniță (Băicoi), Mihaela Țepușă (Buzău)
- Stadion: „Michael Klein”, Hunedoara
CS Dinamo - FC Voluntari, live de la 11:00
- Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași). Asistenți: Andrei Diaconu (Iași), Iulian Contofan (Iași)
- Stadion: „CNAF”, Mogoșoaia
CSC Șelimbăr - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
- Arbitru: Alina Peșu (Mangalia). Asistenți: Daniel Călin (București), Cătălina Nan (Alexandria)â
- Stadion: „Măgura”, Cisnădie
CSM Reșița - Gloria Bistrița, live de la 11:00
- live pe frf.tv
- Arbitru: Marius Naidin (Pitești). Asistenți: Lucian Tănase (Pitești), Marius Bărbulescu (București)
- Stadion: „Mircea Chivu”, Reșița
Sepsi OSK - Muscelul Câmpulung, live de la 11:00
- Arbitru: Florin Vremăroiu (Moreni). Asistenți: Ștefan Dumitrache (Palanca), Cristian Voicu (Focșani)
- Stadion: „Sepsi Arena”, Sfântu Gheorghe
CS Tunari - CS Afumați, live de la 11:00
- Arbitru: Nicolae Lunca (Cluj-Napoca). Asistenți: Tamas Kopriva (Carei), Ionuț Matica (Oradea)
- Stadion: „Central”, Tunari
Poli Iași - Metalul Buzău, live de la 12:30
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Arbitru: Darius Iviniș (Zlatna). Asistenți: Zsolt Kopriva (Carei), Antal Csaba (Baciu)
- Stadion: „Emil Alexandrescu”, Iași
S-a jucat vineri
FC Bihor - FC Bacău 2-0
- Au marcat: Tescan ('4) și Tincău ('42)
- Arbitru: Cătălin Roman (Timișoara). Asistenți: Raul Ghiciulescu (Lugoj), Daniel Nistor (Zlatna)
- Stadion: „Iuliu Bodola”, Oradea
Duminică, 21 septembrie
ASA Târgu Mureș - Ceahlăul Piatra Neamț
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: „Trans-Sil”, Târgu Mureș
Marți, 23 septembrie
Chindia Târgoviște - Steaua, live de la 19:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște
Clasamentul Ligii 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|FC Bihor
|7
|18
|2
|Corvinul
|6
|16
|3
|ASA Târgu Mureș
|6
|13
|4
|Chindia Târgoviște
|6
|13
|5
|Steaua București*
|6
|13
|6
|FC Voluntari
|6
|13
|7
|Concordia Chiajna
|6
|10
|8
|CSM Reșița
|6
|10
|9
|CS Afumați*
|6
|10
|10
|Metalul Buzău
|6
|10
|11
|Sepsi
|6
|10
|12
|Ceahlăul Piatra Neamț
|6
|10
|13
|Poli Iași
|6
|8
|14
|CS Tunari*
|6
|6
|15
|FC Bacău
|7
|6
|16
|Gloria Bistrița*
|6
|6
|17
|CS Dinamo*
|6
|5
|18
|Muscelul Câmpulung
|6
|4
|19
|CSM Slatina*
|6
|3
|20
|CSC Dumbrăvița*
|6
|3
|21
|CSC Șelimbăr*
|6
|0
|22
|Olimpia Satu Mare*
|6
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)