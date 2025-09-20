Opt meciuri se dispută azi în eșalonul secund. Șapte dintre acestea vor începe la 11:00.

FC Bihor a învins FC Bacău, scor 2-0, în prologul etapei #7 din Liga 2.

Etapa a șaptea din liga secundă va începe vineri și se va încheia marți cu duelul dintre Chindia Târgoviște și Steaua.

În acest moment, Corvinul Hunedoara se află pe prima poziție a clasamentului cu 16 puncte, fiind urmată de FC Bihor, formație care a acumulat 15.

Pe locul al treilea se clasează ASA Târgu Mureș, marea surpriză din liga secundă.

Concordia Chiajna - CSM Slatina, live de la 11:00

Arbitru: Ionuț Țurcanu (Piatra Neamț). Asistenți: Răzvan Andrei (Piatra Neamț), Nicolae Petre (Bucov)

Ionuț Țurcanu (Piatra Neamț). Răzvan Andrei (Piatra Neamț), Nicolae Petre (Bucov) Stadion: „Concordia”, Chiajna

Corvinul Hunedoara - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

Arbitru: Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea). Asistenți: Bogdan Mociorniță (Băicoi), Mihaela Țepușă (Buzău)

Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea). Bogdan Mociorniță (Băicoi), Mihaela Țepușă (Buzău) Stadion: „Michael Klein”, Hunedoara

CS Dinamo - FC Voluntari, live de la 11:00

Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași). Asistenți: Andrei Diaconu (Iași), Iulian Contofan (Iași)

Gabriel Mihuleac (Iași). Andrei Diaconu (Iași), Iulian Contofan (Iași) Stadion: „CNAF”, Mogoșoaia

CSC Șelimbăr - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

Arbitru: Alina Peșu (Mangalia). Asistenți: Daniel Călin (București), Cătălina Nan (Alexandria)â

Alina Peșu (Mangalia). Daniel Călin (București), Cătălina Nan (Alexandria)â Stadion: „Măgura”, Cisnădie

CSM Reșița - Gloria Bistrița, live de la 11:00

Arbitru: Marius Naidin (Pitești). Asistenți: Lucian Tănase (Pitești), Marius Bărbulescu (București)

Stadion: „Mircea Chivu”, Reșița

Sepsi OSK - Muscelul Câmpulung, live de la 11:00

Arbitru: Florin Vremăroiu (Moreni). Asistenți: Ștefan Dumitrache (Palanca), Cristian Voicu (Focșani)

Stadion: „Sepsi Arena”, Sfântu Gheorghe

CS Tunari - CS Afumați, live de la 11:00

Arbitru: Nicolae Lunca (Cluj-Napoca). Asistenți: Tamas Kopriva (Carei), Ionuț Matica (Oradea)

Stadion: „Central”, Tunari

Poli Iași - Metalul Buzău, live de la 12:30

Arbitru: Darius Iviniș (Zlatna). Asistenți: Zsolt Kopriva (Carei), Antal Csaba (Baciu)

Stadion: „Emil Alexandrescu”, Iași

S-a jucat vineri

FC Bihor - FC Bacău 2-0

Au marcat: Tescan ('4) și Tincău ('42)

Arbitru: Cătălin Roman (Timișoara). Asistenți: Raul Ghiciulescu (Lugoj), Daniel Nistor (Zlatna)

Cătălin Roman (Timișoara). Raul Ghiciulescu (Lugoj), Daniel Nistor (Zlatna) Stadion: „Iuliu Bodola”, Oradea

Duminică, 21 septembrie

ASA Târgu Mureș - Ceahlăul Piatra Neamț

Stadion: „Trans-Sil”, Târgu Mureș

Marți, 23 septembrie

Chindia Târgoviște - Steaua, live de la 19:00

Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 FC Bihor 7 18 2 Corvinul 6 16 3 ASA Târgu Mureș 6 13 4 Chindia Târgoviște 6 13 5 Steaua București* 6 13 6 FC Voluntari 6 13 7 Concordia Chiajna 6 10 8 CSM Reșița 6 10 9 CS Afumați* 6 10 10 Metalul Buzău 6 10 11 Sepsi 6 10 12 Ceahlăul Piatra Neamț 6 10 13 Poli Iași 6 8 14 CS Tunari* 6 6 15 FC Bacău 7 6 16 Gloria Bistrița* 6 6 17 CS Dinamo* 6 5 18 Muscelul Câmpulung 6 4 19 CSM Slatina* 6 3 20 CSC Dumbrăvița* 6 3 21 CSC Șelimbăr* 6 0 22 Olimpia Satu Mare* 6 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

