FCSB - U Cluj 1-0. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), tehnicianul „șepcilor roșii”, a vorbit despre eșecul de pe Arena Națională, venit după un penalty controversat primit de campioană.

Ioan Ovidiu Sabău a criticat atitudinea jucătorilor săi din prima parte a meciului, considerând că fotbaliștii nu au arătat destul curaj.

Ioan Ovidiu Sabău, după FCSB - U Cluj: „ N-am avut curaj”

„FCSB a controlat jocul până în minutul 60, iar noi n-am avut curaj să ținem de minge și să ieșim la joc, chir și în momentele când FCSB ne-a permis acest lucru.

Am ajuns prea puțin în careul advers, abia în ultimele 10, 15 minute am făcut ceea ce trebuie și am preluat controlul. Am avut și ghinion, dacă Blănuță marca, am fi putut egala și deja era altceva.

În astfel de jocuri trebuie să ai multă personalitate, trebuie să ai mai mult curaj, iar teama pe care am avut-o ne-a tăiat din curaj”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

VIDEO. Penalty-ul controversat primit de FCSB

Legat de sezonul viitor, depinde de buget, de ce jucători vom nimeri, vrem să arătăm mai bine decât anul acesta. A fost un an de excepție pentru club, pentru jucători, iar eu cred că putem mai mult. Ioan Ovidiu Sabău