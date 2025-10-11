Ioan Becali (73 de ani) a explicat motivele pentru care Darius Olaru (27 de ani) nu s-a transferat până acum în străinătate.

Deși a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, Darius Olaru nu a reușit să plece afară.

Ioan Becali, despre situația lui Darius Olaru: „Nimeni nu știe ce este”

Impresarul a explicat că Darius Olaru a fost urmărit de mai multe echipe din străinătate, însă nimeni nu a depistat în mod clar postul pe care fotbalistul campioanei dă cel mai bun randament.

„Nu știu dacă e greu să îl mai dai acum, dar trebuie să îi găsești echipă. Toți scouterii și directorii sportivi pe care i-am adus aici și l-au văzut nu i-au găsit postul adecvat lui Olaru. E box-to-box, e un optar, e în spatele vârfurilor, e în stânga… Nimeni nu știe ce este.

E o mare problemă. Jucător excepțional, nu știu unde joacă! Eu vreau la echipa mea ăsta, în fața apărării! Nu a fost un post fix pentru el, nici la FCSB, nici la națională!”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

„Olaru nu mai e cel pe care îl știam eu”

„Noi i-am avut și pe Coman, și pe Tănase, și pe Octavian Popescu. Atunci când aveam oferte pentru ei, Gigi cerea 20-30 de milioane. Pentru Tănase am avut ofertă de 3-4 milioane, iar Gigi voia 10-15.

L-a dat după, dar Tănase terminase contractul cu noi. Avea dreptul să aleagă unde să se ducă, nu e trădător. Am avut ofertă de la Trabzonspor, 4 milioane.

E negustor, omul face ce vrea cu marfa lui. Are clauză la Târnovanu 5 milioane, la Olaru 5 milioane. Dar să vină cineva…

Să vedem. Nu e o clauză exagerată la Olaru, dar el a întârziat puțin. Nu trebuia să aibă accidentarea aia, nu mai e Olaru pe care îl știam eu!” , a adăugat Ioan Becali.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport