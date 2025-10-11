„Experiența lui Lucescu ar trebui să se vadă” Ciprian Marica, înainte de meciul României cu Austria: „Toată lumea e sceptică”
Ciprian Marica. Foto: Captură, Digi Sport
Nationala

„Experiența lui Lucescu ar trebui să se vadă” Ciprian Marica, înainte de meciul României cu Austria: „Toată lumea e sceptică”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 18:52
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 19:50
  • Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre meciul cu Austria.
  • România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ciprian Marica, fostul elev al lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, este de părere că experiența selecționerului ar trebui să facă diferența în meciul cu Austria.

Ciprian Marica: „După ultimele meciuri, toată lumea e sceptică”

Partida cu Austria este ultima oportunitate pentru „tricolori” de a rămâne în cursa pentru calificarea la Mondial. Elevii lui Lucescu au nevoie de un meci fără greșeală pentru a prinde cel puțin locul secund în grupă.

„E un moment în care trebuie să facem orice ne stă în putință să câștigăm acest meci. Și întrebarea e: cum putem face asta? Că prea multe informații nu prea avem.

Acest meci cu Moldova (n.r. - amical, încheiat 2-1) nu ne-a dat posibilitatea să știm, în mod real, nici care pot fi folosiți ca titulari, nici care pot intra pe parcurs”, a declarat Marica la Digi Sport Special.

A fost un meci de antrenament. Mă așteptam să dăm multe goluri și măcar să câștigăm încredere, atât jucătorii, cât și publicul. După ultimele rezultate, toată lumea e puțin sceptică în privința faptului că am mai putea merge la Mondiale sau că jocul nostru ne recomandă pentru Mondiale Ciprian Marica

Marica a marcat 26 de goluri în cele 109 meciuri jucate sub comanda lui Mircea Lucescu.

Ciprian Marica: „Experiența lui Lucescu trebuie să se vadă în astfel de jocuri”

Fotbalistul cu 72 de selecții la echipa națională a explicat și ce ar trebui să facă România în meciul cu Austria:

„Austria e o echipă care are mai multă calitate decât noi. Va fi foarte important să nu ne luăm la luptă cu ei individual. Ce atuuri avem? Ambiție, muncă colectivă.

Și, nu în ultimul rând, trebuie să ne bazăm, oarecum, pe Mircea Lucescu, experiența dânsului trebuie să se vadă la astfel de jocuri.

Să-ți spui: «Bă, meciul ăsta a fost câștigat de Mircea Lucescu». Experiența lui, deciziile pe care le-a luat, tactice, inspirația alcătuirii primului 11, cred că domnul Lucescu are nevoie să aibă un meci al lui.

Îmi doresc pentru nea Mircea, sincer, să termine cu brio și frumos, cu o victorie, cu Austria. Însă, în egală măsură, trebuie să fim și realiști. Nu suntem peste ei și nimic nu ne recomandă să câștigăm cu Austria.

Trebuie doar să ne autodepășim, să fim inspirați, poate la o fază fixă, poate printr-o execuție excelentă”.

Ciprian Marica: „Ianis va fi titular. Când a venit la echipa națională a fost decisiv”

Întrebat dacă Bîrligea ar putea fi titular, fostul fotbalist a răspuns:

„Așa pare, n-a jucat deloc. Louis Munteanu a fost ținut destul de mult pe teren, ceea ce ne spune că Birligea va fi atacantul care va juca acolo.

Cred că Ianis va fi titular, mai ales că a jucat și a arătat o disponibilitate de efort excelentă. Ianis Hagi, când a venit la echipa națională, a adus ceva, a fost decisiv, a scos un penalty, a dat o pasă.

Reușește să marcheze la Alanyaspor, a avut un joc solid cu Moldova, cred că îl vom vedea titular”.

127 de meciuri
a adunat Marica în Bundesliga, unde a reușit să marcheze 24 de goluri și să ofere 17 pase decisive. În Germania a jucat pentru Schalke și Stuttgart

Ciprian Marica, despre situația lui Răzvan Marin: „E o situație comică”

Joi, la o zi după victoria din amicalul cu Moldova, scor 2-1, Mircea Lucescu a decis să-l cheme în lot pe Adrian Șut pentru partida crucială cu Austria.

Așa cum anunța GOLAZO.ro, selecționerul a luat această decizie ca măsură de precauție, după ce Răzvan Marin ar fi acuzat probleme medicale, în ciuda faptului că nu a evoluat niciun minut în meciul amical.

Petre Marin, tatăl lui Răzvan, a precizat că problemele medicale întâmpinate de fiul său nu sunt atât de grave, așa cum a declarat Mircea Lucescu în conferința de sâmbătă.

„E iarăși o situație comică. Tatăl lui spune ceva, nea Mircea ne spune că nu s-a antrenat toată săptămâna, Răzvan Marin ne spune că s-a antrenat… sau, mă rog, tatăl lui spune că s-a antrenat, că nu s-a antrenat doar o zi”, a mai spus Marica.

Domnul Lucescu a venit să ajute. Nu e ca și cum ar fi bătaie pe postul ăsta de selecționer. Știm foarte bine că greu găsim un selecționer. Dânsul, până la urmă, a venit să dea o mână de ajutor la o vârstă înaintată și și-a pus, practic, finalul carierei în joc. Sunt convins că nu s-a așteptat ca lucrurile să meargă în felul acesta. Poate că a ajuns la o vârstă, poate că pare că lucrurile nu mai sunt în controlul lui, așa cum erau odată. Ciprian Marica

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

austria echipa nationala a romaniei Ciprian Marica preliminarii cm 2026
