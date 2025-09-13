„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat

U Cluj - Rapid 0-0. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) s-a declarat mulțumit cu punctul obținut din meciul cu giuleștenii.

Antrenorul lui U Cluj a fost încântat de prestația lui Virgiliu Postolachi (25 de ani).

Atacantul Republicii Moldova a jucat primul meci în tricoul „studenților”.

Duelul de pe Cluj-Arena, dintre U Cluj și Rapid s-a terminat fără goluri, deși ambele echipe au avut, pe final, ocazia de a marca.

U CLUJ - RAPID 0-0 . Ioan Ovidiu Sabău: „Mă gândesc la altă strategie”

„Sunt mulțumit, e un punct important. Adversarul are calitate. Au fost câteva momente chiar bune de joc, dar acolo în preajma careului am pierdut multe mingi. Ne-au surprins pe contraatac. E un rezultat echitabil.

Contează mai puțin posesia. Începem să avem fundașii centrali pregătiți, știți foarte bine ce probleme am avut 6 etape. Nu am avut fundași centrali și fundaș dreapta.

Încep să apară acele relații de joc. Va intra și Toșca încet, încet. Voi face echipă bună, sunt sigur. Va conta mult, El Sawy va fi un jucător important. Îi va motiva pe ceilalți.

Nistor e un jucător care a avut puține accidentări, care se pregătește foarte bine. Rămâne un jucător important pentru noi. E foarte important să fie sănătos și să antreneze bine. Nu vor mai fi transferuri, nu mai avem loc pe listă. Suntem prea mulți”, a spus Sabău la Digi Sport.

Să vedem. E posibil să transform total echipa, ca sistem de joc și ca așezare. Mă gândesc la altă strategie. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Universitatea Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, încântat de prestația lui Virgiliu Postolachi: „ Mi-a plăcut mult”

Sosit de la rivala CFR Cluj, Virgiliu Postolachi a fost introdus în minutul 65, în locul lui Dan Nistor.

La capătul partidei care a deschis etapa #9 din Superliga, Ioan Ovidiu Sabău a avut cuvinte de laudă la adresa internaționalului din Republica Moldova.

„ Ce vreau să spun, că mi-a plăcut foarte mult și cum a intrat Postolachi. Pentru primul joc, s-a aliniat, maturitate, foarte inteligent în deciziile pe care le-a luat. A dat și două, trei pase foarte, foarte bune.

E un jucător care, sigur, n-aș vrea să mă grăbesc, dar așa cum am văzut astăzi, felul lui de a fi liniștea pe care are să vede că are o anumită experiență, eu cred că va fi un plus pentru noi”.

Virgiliu Postolachi a fost cel mai utilizat atacant al rivalei CFR Cluj în acest debut de sezon.

Virgiliu Postolachi, după debutul la U Cluj: „O să dau tot pe teren”

Întrebat dacă a fost cumpărat pentru a-i crea concurență lui Jovo Lukic, Virgiliu Postolachi a răspuns.

„Nu, oricum în fiecare echipă sunt concurențe, dar eu am să ajut echipa la maxim. O să dau tot pe teren ca să pot să dau goluri și să obținem puncte. Asta e cel mai important, echipa să câștige”.

Atacantul sosit de la rivala CFR Cluj a motivat de ce a ales să semneze cu trupa de pe Cluj-Arena.

„În cariera de fotbalist nu e o alegere. Mi-au propus foarte bune condiții și și-au dorit să ajut echipa. Eu mereu mă duc unde echipa, antrenor și toată direcția clubului mă vrea”, a conchis atacantul din Republica Moldova.

