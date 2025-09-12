Rapid, proteste vehemente FOTO: Două penalty-uri cerute în decurs de câteva secunde! VAR a spus NU de fiecare dată

U Cluj - Rapid 0-0. Giuleștenii au cerut două penalty-uri în ultimele minute ale partidei din etapa #9 a Ligii 1.

Formația lui Gâlcă a obținut un punct la Cluj și rămâne neînvinsă în actualul sezon.

Rapid nu a reușit să marcheze în deplasarea de vineri, însă ar fi putut da lovitura pe final. Giuleștenii au cerut două penalty-uri în decurs de câteva secunde, însă au fost refuzați de fiecare dată.

U Cluj - Rapid 0-0 . Două penalty-uri cerute de giuleșteni în decurs de câteva secunde

În minutul 88, Micovschi l-a găsit excelent pe Baroan cu pasă printre apărătorii clujeni, iar atacantul francez a fost faultat de Cisse, chiar lângă linia careului de la 16 metri.

Giuleștenii au cerut lovitură de la 11 metri, însă „centralul” Florin Andrei a dictat lovitură liberă de la marginea careului, iar Cisse a văzut cartonașul galben.

Pe lângă contactul din zona picioarelor, Cisse îl și trage de tricou pe Micovschi, însă nu se vede clar pe reluări dacă ținerea se încheie în interiorul careului.

VAR a menținut decizia luată pe teren de arbitru.

Al doilea penalty cerut de giuleșteni a fost chiar la faza următoare. Christensen a executat lovitura liberă, însă modest, în zid. Mingea i-a revenit, însă și al doilea șut a fost slab și a trecut mult pe lângă poartă.

Norvegianul a protestat însă vehement, cerând penalty pentru un henț la Artean.

Pe reluări se vede că mingea trimisă din lovitură liberă îl lovește în mână pe mijlocașul clujenilor, însă aceasta pare a fi într-o poziție firească, aproape lipită de corp. Din cabina VAR nu s-a intervenit.

Brigada de arbitri de la U Cluj - Rapid:

Arbitru: Florin Andrei (Tg. Mureș);

Florin Andrei (Tg. Mureș); Asistenți: Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia);

Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Alba Iulia); VAR: Sorin Costreie (Voluntari), Adrian Vornicu (Iași).

