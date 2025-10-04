Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, a fost surprins în imagini inedite la partida de Liga 1 dintre FC Argeș și Petrolul Ploiești, din etapa #12 a campionatului.

FC Argeș traversează o perioadă excelentă în campionat. Echipa antrenată de Bogdan Andone ocupă locul 4 în Superliga, după ce, în vară, a revenit în primul eșalon.

Edilul din Pitești a fost surprins de GOLAZO.ro la partida de pe stadionul „Orășenesc” din Mioveni într-o ipostază inedită.

Acesta urmărește partida de la zona dedicată ziariștilor, iar, pe lângă asta, mănâncă semințe alături de cei din jurul său.

Totodată, el a fost surprins uitându-se la meciul dintre Arsenal și West Ham, din etapa #7 a Premier League:

FC Argeș e o echipă susținută masiv din partea autorității locale

Pe parcursul anului 2024, suma primită de clubul de fotbal din banii contribuabililor piteșteni a fost de 2.700.000 de euro, ceea ce a reprezentat 75% din tot bugetul pe care l-a avut FC Argeș, care a promovat în Liga 1 vara aceasta.

Cristian Gentea a candidat la alegerile locale din iunie 2024, tot din partea PSD, cum se întâmplase și în 2020, când a câștigat prima dată mandatul de edil în Pitești.

FC Argeș - Petrolul Ploiești, echipele de start

FC Argeş: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Sierra, Rădescu, Blagaic - Caio, Matos, Bettaieb

Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Sierra, Rădescu, Blagaic - Caio, Matos, Bettaieb Rezerve : Straton, Borţa, Orozco, Garutti, Tchassem, Seto, Raţă, Popescu, Moldoveanu, Pîrvu, Brobbey, Manole

: Straton, Borţa, Orozco, Garutti, Tchassem, Seto, Raţă, Popescu, Moldoveanu, Pîrvu, Brobbey, Manole Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Jyry, Dongmo, Mateiu, Sălceanu - Grozav, Chică-Roşă

Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Jyry, Dongmo, Mateiu, Sălceanu - Grozav, Chică-Roşă Rezerve : Krell, Marian, Guilherme, Tolea, Hanca, Boţogan, Doukansy, Paraschiv, Correia, Gheorghe, Doumtsios

: Krell, Marian, Guilherme, Tolea, Hanca, Boţogan, Doukansy, Paraschiv, Correia, Gheorghe, Doumtsios Antrenor : Eugen Neagoe

: Eugen Neagoe Stadion : Orășenesc (Mioveni)

: Orășenesc (Mioveni) Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Constantinescu Andrei și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Hațegan Ovidiu. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian.

